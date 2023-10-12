مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 12 تشرين الأول (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحراسة وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين والمصلين من الدخول إليه، والتواجد في محيطه.

--(بترا)

م ف/أ أ/رق

12/10/2023 11:45:20