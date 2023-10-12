Thursday, 12 October 2023 10:50 GMT

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

10/12/2023 2:35:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 12 تشرين الأول (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحراسة وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.
وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين والمصلين من الدخول إليه، والتواجد في محيطه.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
12/10/2023 11:45:20

MENAFN12102023000117011021ID1107233544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث