إتمام عملية الاكتتاب في أسناد قرض البنك العربي المستدامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أعلن البنك العربي، عن نجاح عملية الاكتتاب في أسناد القرض الدائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي، والتي أصدرها البنك أخيرا بالدولار الأميركي، والذي يعتبر أول إصدار للسندات الدائمة المستدامة بالمملكة.
وأشار البنك إلى أن الإصدار الذي تم طرحه والبالغ 250 مليون دولار أميركي وبسعر فائدة ثابت بلغ 8 بالمئة من خلال عملية اكتتاب خاص، حقق نجاحاً مميزاً، حيث يعتبر هذا الإصدار هو الأضخم في تاريخ المملكة لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة.
وقد جرى الاكتتاب من قبل كبار المستثمرين من الأفراد والشركات في المملكة، وفي عدد من الدول التي يعمل بها البنك، وتم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة.
ويهدف البنك العربي من خلال هذه الأسناد إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل قاعدته الرأسمالية، ودعم استراتيجيته وخططه المستقبلية الهادفة إلى تحقيق المزيد من النمو والتوسع الإقليمي بما ينعكس إيجاباً على المساهمين.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، أن الإقبال الكبير على هذا الاكتتاب يجسد مستويات الثقة العالية التي يحظى بها البنك العربي بين أوساط المستثمرين، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب بهذه الأسناد قيمة الإصدار.
وبين حرص البنك العربي على مواصلة مسيرة نجاحه والاستمرار في تحقيق رؤيته المستقبلية الطموحة واستراتيجيته المؤسسية الفاعلة بما يعزز من مكانته الرائدة على صعيد الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً.
وأشاد المصري بالدور الداعم الذي يقوم به البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية، والذي يعزز من ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي الأردني.
من جهته، قالت المدير العام التنفيذي للبنك، رندة الصادق "نعتز بالثقة العالية التي منحنا إياها المستثمرون من خلال هذا الإصدار المتميز، لا سيما وأن هذه الأسناد الدائمة سيتم توظيف حصيلتها لتمويل محفظة مؤهلة من المشاريع المستدامة ضمن سياسة البنك واستراتيجيته في دعم المشاريع البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)".
وأضافت "نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والاستمرار في تعزيز مستويات أداء البنك عبر مختلف قطاعات الأعمال من خلال التواجد في أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل ومواصلة تقديم خدمات وحلول مصرفية شاملة تعززها منظومة متكاملة من الخدمات والقنوات الرقمية، وبما يواكب أحدث التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية".
يشار إلى أن البنك العربي، والذي يتخذ من عمَّان مقراً له تأسس في العام 1930، يضم واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تشمل ما يزيد على 600 فرع، موزعة عبر 5 قارات، ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم، وكانت مجلة "غلوبال فاينانس" العالمية ومقرها نيويورك، منحت البنك العربي أخيرا جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023، وذلك للعام الثامن على التوالي.
--(بترا)
رش/رق
12/10/2023 11:43:13
MENAFN12102023000117011021ID1107233543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.