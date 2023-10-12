إتمام عملية الاكتتاب في أسناد قرض البنك العربي المستدامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أعلن البنك العربي، عن نجاح عملية الاكتتاب في أسناد القرض الدائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي، والتي أصدرها البنك أخيرا بالدولار الأميركي، والذي يعتبر أول إصدار للسندات الدائمة المستدامة بالمملكة.

وأشار البنك إلى أن الإصدار الذي تم طرحه والبالغ 250 مليون دولار أميركي وبسعر فائدة ثابت بلغ 8 بالمئة من خلال عملية اكتتاب خاص، حقق نجاحاً مميزاً، حيث يعتبر هذا الإصدار هو الأضخم في تاريخ المملكة لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة.

وقد جرى الاكتتاب من قبل كبار المستثمرين من الأفراد والشركات في المملكة، وفي عدد من الدول التي يعمل بها البنك، وتم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة.

ويهدف البنك العربي من خلال هذه الأسناد إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل قاعدته الرأسمالية، ودعم استراتيجيته وخططه المستقبلية الهادفة إلى تحقيق المزيد من النمو والتوسع الإقليمي بما ينعكس إيجاباً على المساهمين.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، أن الإقبال الكبير على هذا الاكتتاب يجسد مستويات الثقة العالية التي يحظى بها البنك العربي بين أوساط المستثمرين، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب بهذه الأسناد قيمة الإصدار.

وبين حرص البنك العربي على مواصلة مسيرة نجاحه والاستمرار في تحقيق رؤيته المستقبلية الطموحة واستراتيجيته المؤسسية الفاعلة بما يعزز من مكانته الرائدة على صعيد الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً.

وأشاد المصري بالدور الداعم الذي يقوم به البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية، والذي يعزز من ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي الأردني.

من جهته، قالت المدير العام التنفيذي للبنك، رندة الصادق "نعتز بالثقة العالية التي منحنا إياها المستثمرون من خلال هذا الإصدار المتميز، لا سيما وأن هذه الأسناد الدائمة سيتم توظيف حصيلتها لتمويل محفظة مؤهلة من المشاريع المستدامة ضمن سياسة البنك واستراتيجيته في دعم المشاريع البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)".

وأضافت "نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والاستمرار في تعزيز مستويات أداء البنك عبر مختلف قطاعات الأعمال من خلال التواجد في أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل ومواصلة تقديم خدمات وحلول مصرفية شاملة تعززها منظومة متكاملة من الخدمات والقنوات الرقمية، وبما يواكب أحدث التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية".

يشار إلى أن البنك العربي، والذي يتخذ من عمَّان مقراً له تأسس في العام 1930، يضم واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تشمل ما يزيد على 600 فرع، موزعة عبر 5 قارات، ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم، وكانت مجلة "غلوبال فاينانس" العالمية ومقرها نيويورك، منحت البنك العربي أخيرا جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2023، وذلك للعام الثامن على التوالي.

--(بترا)

رش/رق

12/10/2023 11:43:13