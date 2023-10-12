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جمعية رجال الأعمال تطلق حملة تبرعات لدعم أهالي غزة

10/12/2023 2:35:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عن إطلاق حملة تبرعات لدعم ومساندة أهالي قطاع غزة، وذلك من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ودعت الجمعية في بيان اليوم الخميس، مجتمع الأعمال إلى المساهمة بحملة التبرعات تقديراً للتضحية الكبيرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني بالدفاع عن المقدسات وأرضهم وحقوقهم المستباحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص في مساندة القضية الفلسطينية.
ونددت الجمعية بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي لحقن دماء أهالي القطاع، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال، وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء.
وأكدت الجمعية في بيانها وقوف مجتمع الأعمال الأردني خلف القيادة الهاشمية ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الحازمة ضد أي انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الصامد.
--(بترا)
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12/10/2023 11:30:39

MENAFN12102023000117011021ID1107233542

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