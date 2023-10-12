تنظيم الاتصالات تشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في الرياض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع عدد من الوزراء ورؤساء شركات رائدة في القطاع البريدي يمثلون 190 دولة، بفعاليات المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أخيرا.

وجاء المؤتمر لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية، وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية ومناقشة فرص التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد، واستعراض التوجهات والآراء والاستراتيجيات المبتكرة لتوظيف التقنيات المتقدمة والحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات البريدية وترسيخ نفعها وفائدتها على القطاعات ذات العلاقة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان الذي مثل الهيئة في المؤتمرإن الأردن نفذ عددا من الإجراءات للحد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة من خلال استخدام الطاقة البديلة في عدد من منشآت البريد ، بالإضافة إلى حث شركات البريد على إجراء تحديثات في أسطول النقل الخاص بها بحيث تعمل بالطاقة الكهربائية قدر الإمكان.

-- (بترا)

غ ح/ ا ا/ف ج

12/10/2023 11:25:38