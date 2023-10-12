تنظيم الاتصالات تشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في الرياض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع عدد من الوزراء ورؤساء شركات رائدة في القطاع البريدي يمثلون 190 دولة، بفعاليات المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أخيرا.
وجاء المؤتمر لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية، وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية ومناقشة فرص التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد، واستعراض التوجهات والآراء والاستراتيجيات المبتكرة لتوظيف التقنيات المتقدمة والحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات البريدية وترسيخ نفعها وفائدتها على القطاعات ذات العلاقة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان الذي مثل الهيئة في المؤتمرإن الأردن نفذ عددا من الإجراءات للحد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة من خلال استخدام الطاقة البديلة في عدد من منشآت البريد ، بالإضافة إلى حث شركات البريد على إجراء تحديثات في أسطول النقل الخاص بها بحيث تعمل بالطاقة الكهربائية قدر الإمكان.
-- (بترا)
غ ح/ ا ا/ف ج
12/10/2023 11:25:38
MENAFN12102023000117011021ID1107233541
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