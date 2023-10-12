المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره الإيراني غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، نظيره المنتخب الإيراني على ستاد عمان، في إطار منافسات بطولة الأردن الدولية الرباعية.

ويشارك في هذه البطولة التي تقام جميع مبارياتها على ستاد عمان، منتخبات الأردن والعراق وقطر وإيران.

ووفق برنامج البطولة، يلتقي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد منتخبا قطر والعراق يليها مباراة الأردن وإيران.

ويلعب الفائزان في المباراتين في اللقاء النهائي يوم الثلاثاء المقبل لتحديد هوية بطل البطولة، فيما يلعب الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث.

وتأتي هذه البطولة في إطار تحضيرات المنتخبات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

--(بترا)

خ خ/اص/رق

12/10/2023 10:35:15