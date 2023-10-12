المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره الإيراني غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، نظيره المنتخب الإيراني على ستاد عمان، في إطار منافسات بطولة الأردن الدولية الرباعية.
ويشارك في هذه البطولة التي تقام جميع مبارياتها على ستاد عمان، منتخبات الأردن والعراق وقطر وإيران.
ووفق برنامج البطولة، يلتقي عند الساعة السادسة من مساء يوم غد منتخبا قطر والعراق يليها مباراة الأردن وإيران.
ويلعب الفائزان في المباراتين في اللقاء النهائي يوم الثلاثاء المقبل لتحديد هوية بطل البطولة، فيما يلعب الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث.
وتأتي هذه البطولة في إطار تحضيرات المنتخبات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
--(بترا)
خ خ/اص/رق
12/10/2023 10:35:15
MENAFN12102023000117011021ID1107233539
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