ارتفاع شهداء غزة إلى 1203 و 5763 إصابة

ارتفاع شهداء غزة إلى 1203 و 5763 إصابة
التاريخ
10/12/2023 2:35:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 تشربن الأول (بترا)- أعلنت مصادر فلسطينية، عن إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم السادس.
وقالت المصادر إن إجمالي عدد الشهداء ارتفع إلى 1203، والإصابات إلى 5763..
-- (بترا)
أ م / ر ق
12/10/2023 09:54:52
MENAFN12102023000117011021ID1107233538
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