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ارتفاع شهداء غزة إلى 1203 و 5763 إصابة

10/12/2023 2:35:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 12 تشربن الأول (بترا)- أعلنت مصادر فلسطينية، عن إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم السادس.
وقالت المصادر إن إجمالي عدد الشهداء ارتفع إلى 1203، والإصابات إلى 5763..

-- (بترا)

أ م / ر ق
12/10/2023 09:54:52

MENAFN12102023000117011021ID1107233538

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