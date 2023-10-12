38.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس، 38.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37 دينارا لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 45.60 و34.60 دينار على التوالي.

وأستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، صباح اليوم، عند 1879 دولارا للأونصة الواحدة.

--(بترا)

س ص/رق

12/10/2023 09:48:18