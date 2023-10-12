هنيدي: إنك تشير على السوشيال اللى بيحصل فى غزة لا يقل أهمية عن أي نضال حقيقى

MENAFN - Youm7) أعرب النجم محمد هنيدى عن استيائه مما يتعرض له الفلسطينيون وخاصة أهالى غزة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معلناً تضامنه مع أهل فلسطين، حيث شارك صورة للمسجد الأقصى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" وعلق قائلاً: "الحرب الإعلامية والتضامن وإنك تشير وتنشر عن اللي بيحصل في أهالي غزة لا يقل اهمية عن أي نضال حقيقي".

هنيدي

وتابع هنيدي: "العدو بيحاول يكسب تعاطف العالم بالأخبار المزيفة ودعم الصحافة العالمية الغربية المأجورة له، أكتر حاجة بيخاف منها العدو إنه يظهر على حقيقته قدام العالم، عشان كدة اللايك والشير اللي ممكن تسهتزأ بيهم مهمين جدا جدا جدا والكلمة مهمة جدا جدا" في كل مكان في صفحاتهم اللي بيزيفوا بيها الحقيقة ومنصاتهم ومواقع السوشيال اللي بتحاول تمنع الحقيقة من الظهور بكل طريقة وبكل شكل حتى لو كان تضامن بسيط بتعاطف ونشر الحقيقة".

وكان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".