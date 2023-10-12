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منى الشاذلى ومحسن محيى الدين يقدمان العزاء لـ نسمة محجوب فى وفاة والدها

10/12/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت الإعلامية منى الشاذلي والفنان محسن محيى الدين والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على تقديم العزاء للفنانة نسمة محجوب فى وفاة والدها المخرج الراحل علاء محجوب، الذى يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.




ورحل المخرج علاء محجوب عن عالمنا صباح أمس بأحد مستشفيات الشيخ زايد بعد تعرضة لوعكة صحية.



المخرج الراحل علاء محجوب مخرج روائى مصرى مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.

أخرج ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة.



وظهر منذ فترة المخرج الراحل علاء محجوب فى إحدى حلقات برنامج واحد من الناس وقال المخرج علاء محجوب "إنه من الممكن أن أقدم فيلما استعراضيا غنائيا وتكون نسمة مشاركة فى العمل"، وتمنت نسمة خوض تلك التجربة.



وأضاف المخرج علاء محجوب خلال لقائه وابنته المطربة نسمة محجوب مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى بيرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة أنه لا بد أن نقدم فيلمًا أو عملًا فنيًا عن ذوى الهمم، وعددهم كبير فى الوطن العربى ولهم بطولات وسجل مشرف.












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