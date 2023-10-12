إيلون ماسك هدد بحريق موقع تصوير Aquaman 2 .. لهذا السبب

MENAFN - Youm7) كشف تقرير جديد أن رجل الأعمال إيلون ماسك دافع عن الممثلة العالمية آمبر هيرد بعد شائعات استبعادها من المشاركة في فيلم Aquaman and the Lost Kingdom ، ووفقًا لتقرير جديد من موقع Variety، أفادت التقارير أن ماسك قد دفع شركة Warner Bros بقوة إلى إبقاء هيرد في دور ميرا في متابعة فيلم "Aquaman" الذي طال انتظاره.

ايلون ماسك وامبر هيرد





وفقًا لمجلة Variety، أرسل مخرج فيلم Warner Bros. وAquaman، جيمس وان، خطابًا إلى محامي هيرد كارل أوستن بعد إصدار الفيلم عام 2018 لمشاركة قرار استبعاد هيرد من الجزء الثاني، مشيرًا إلى نقص الكيمياء مع بطل الفيلم النجم العالم جيسون موموا.

ومع ذلك، قررت شركة Warner Bros.، وفقًا لمجلة Variety، عدم طرد هيرد بعد أن أرسل صديقها السابق ماسك ومحاميه "خطاب إلى شركة Warner Bros.، الذى هدد فيه بحرق موقع تصوير الفيلم، إذا لم تعد هيرد إلى الجزء الثاني.

ولم يتمكن موقع IndieWire من الوصول إلى شركة DC Studios للتعليق.







