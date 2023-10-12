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كندة علوش داعمة القضية الفلسطينية: أقل ما نفعل أن نرفع الصوت ونعلن دعمنا الدائم

10/12/2023 2:33:34 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت النجمة كندة علو
دعمها للقضية الفلسطينية، معقبة على الأحداث الفلسطينية خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قالت: نحن جيل تربى على أن قضيتنا وألمنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة، تتالت الآلام والخيبات خصوصاً علينا نحن السوريين ، ولكن فلسطين دائما بالقلب ، واليوم تجدد الجرح، فأقل ما نفعل أن نرفع الصوت ونعلن الدعم الدائم ، غير المشروط، ونساعد كل بما يستطيع، ونحكي القصة للأجيال الجديدة ، من وجهة نظر أصحاب الحق ، كي يعرفوا أن القضية واضحة كوضوح الشمس ، لا لبس فيها ، وأن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل" .









وكان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، أدان اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".



وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".














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