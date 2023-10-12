محمد الشقنقيرى بعد تعرضه لحادث: بسيطة الحمد لله

(MENAFN
- Youm7) قال الفنان محمد الشقنقيرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه تعرض اليوم الخميس، إلى حادث وصفه بـ"البسيط" على طريق الإسكندرية الصحراوى، بسبب اختلال عجلة القيادة.وأضاف الشقنقيرى: "أنا بخير الحمد لله ، لم أتعرض لأى إصابات، الحادث كان بسيطًا".
ويشارك الفنان محمد الشقنقيري، في فيلم "التاروت"، بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشاهد مدى تأثير الحادثة في حياتهن.
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