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محمد الشقنقيرى بعد تعرضه لحادث: بسيطة الحمد لله

10/12/2023 2:33:33 PM
(MENAFN- Youm7) قال الفنان محمد الشقنقيرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه تعرض اليوم الخميس، إلى حادث وصفه بـ"البسيط" على طريق الإسكندرية الصحراوى، بسبب اختلال عجلة القيادة.وأضاف الشقنقيرى: "أنا بخير الحمد لله ، لم أتعرض لأى إصابات، الحادث كان بسيطًا".

ويشارك الفنان محمد الشقنقيري، في فيلم "التاروت"، بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشاهد مدى تأثير الحادثة في حياتهن.







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