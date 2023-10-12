عشان اللمة تحلى.. اعرفي الإتيكيت بيقولك إيه في التجمعات العائلية

MENAFN - Youm7) تهتم الكثير من العائلات بتجميعأفراد العائلةفي العطلة الأسبوعية، وذلك للاطمئنان على بعضهموالتقارب بين الأحفاد وتوطيد احساس المحبة بين أفراد العائلة، ولأن هذا اليوم يتجمع فيه كل الأعمار، فلابد من معرفة قواعد الإتيكيت التي أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، لذلكنقدم في التقرير التالىإتيكيت التعامل في الجلسات العائلية..إتيكيت الجلسات العائلية





قالت خبيرة الإتيكيت لـ اليوم السابع:" إذا

جرت العادة على التجمع في الويك إند لكل أفراد الأسرة فمن غير اللائق التكاسل عن هذه العادة الجميلة، ومحاولة إنهاء كل الخطط اليومية قبل موعد التجمع، ويفضل خلال الجلسات العائلية ألا تجرى أحاديث سرية بين فردين أو أكثر و لكن من الرقي أن يتم اجتذاب أطراف الحديث من كل المتواجدين وخاصة الكبار مع الأجداد.





وتابعت:"

من غير اللائق أن يتم فتح حوار قد يثير ضيق أحد الموجودين

كذكرى أليمة أو سؤال يصعب الرد عليه أمام الموجودين، أحيانا نجد فرد في الأسرة يحاول الدعابة بالتنمر على الآخرين وخاصة على طفل من الأطفال الموجودين بالجلسة، و هذا الأمر قد يثير ضيقا للطفل ووالديه، لذا لابد وأن يتم إيقافه بشكل هادئ وراقي حتي لا يتم إفساد جو الجلسة العائلية، و من ثم التأكيد على الشخص المتنمر في جلسه خاصة أو بمكالمة تليفونية بأن هذا الأمر غير مستحب ولا يليق بالأقارب والأحباب.

وتقول: "غير اللائق أن نتحدث عن أمور حزينة أو مرض أو محاولة حل مشكلة في هذا اليوم لتواجد الأزواج والزوجات للأبناء و لتواجد أطفال، بالرغم من عدم انتهاء مشاكلهم و لكن في هذا اليوم لابد أن تكون الأمهات على قدر كبير من الهدوء و استيعاب مشاكل الأطفال ومحاولة حلها و العمل علي تقارب ميول، وقلوب الأطفال لبعضهم البعض، أيضًا في تواجد الأجداد لابد أن نهتم بعمل أكلات يستطيعون من خلالها مشاركة الأبناء، أيضا لابد أن نهتم بمشاركتهم الحوار والأخذ برأيهم علماً بأنهم دائما يفضلون الحكي عن مغامراتهم القديمة ومشاركتهم في الحروب وحكايات الطفولة

و قد يكون الأبناء قد سمعوها أكثر من مرة.





وتقول:" فمن غيراللائق أن يقوم أحد الموجودين بتوقيف الجد عن الحكي و لكن على الجميع سماعه بنفس الشغف وكأنه أول مرة لإرضائه وإسعاده،أيضاً محاولة نشرالبهجة وإطلاق الكلمات المضحكة لإسعاد الجميع و تغيير جوالجلسة العائلية، ومشاركة الأطفال الضحك و اللعب، في تواجد زوجات الأبناء لا يصح أن تحاول إحداهن إثارة غيرة الأخرى بأي شيء فلا يصح التحدث عن الأمورالثمينة في الجلسة أوالتحدث عن الصحة أمام مريضه أوالتحدث عن الجمال أمام أخرى لا تتمتع بقدرمن الجمال.

تجمعات عائلية



