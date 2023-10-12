فرح ولمياء وسارة.. فتيات تفوقن فى رياضة الفروسية

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- Youm7) رياضة الفروسية تعتبر من أمتع الرياضات التي ممكن أن نتعلمها ونعلمها لأولادنا، وقد ظهرت فى كل الحضارات القديمة خاصة لدى القدماء المصريين والفرس والآشوريين والإغريق، وتفوق فيها العرب عبر التاريخ، وهذه الرياضة التى تحتاج مهارة خاصة ، إلا أنها لم تقتصر على الشباب فقط بل جذبت العديد من الفتيات أيضا، ومن هؤلاء الفارسات فرح ولمياء وسارة.
الفارسة فرح حسن
ومن بين هؤلاء الفتيات الفارسة فرح حسن، التي بدأت ركوب الخيل في سن صغيرة، وانضمت إلى فريق الفروسية في سن الـ 13 من عمرها وكان في عام 2010، ثم إنضمت إلى فريق الأوتاد، وقد شاركت في
مسابقتين دوليتين الأولى في عمان والثانية فى جنوب أفريقيا.
فرح حسن
كما شاركت في مهرجانات للخيول وثم تكريمها في مهرجان الشرقية كأصغر فارسة مصرية،
وبعد تعديل قانون لعبة الفروسية والسماح للفتيات بممارسة اللعبة، فازت "فرح" ببطولة مصر للسيدات عام 2015. وحصلت على المركز الأول، وتعد فرح من أمهر الفارسات في فريق القوات المسلحة.
الفارسة سارة المصرى
بنادى فروسية القوات المسلحة، كانت الفارسة سارة المصرى وهى في العقد الثالث من عمرها، بدأت
الرياضة وعمرها 12 سنة، وقد حصلت على الجائزة البرونزية الرمح مع فريقها فى منافسات كأس العالم للسيدات عام 2018،
مارست ساره التقاط الأوتاد، وهى عبارة عن التقاط هدف من فوق ظهر الجياد أثناء الجرى بأقصى سرعة باستخدام السيف أو الرمح.
الفارسة ساره المصرى
الفارسة لمياء صلاح
الفارسة لمياء صلاح
لها شهرة واسعة في ممارسة رياضة الفروسية، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى الوطن العربى، بدأت رحلتها مع ممارسة رياضة في سن السادسة، مارسة اللعبة في أحد نوادى مدينة 6 أكتوبر وتمرنت حتى وصلت إلى مستوى قفز الحواجز، خاضت عدة مسابقات وحصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية.
الفارسة لمياء صلاح
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