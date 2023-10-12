فرح ولمياء وسارة.. فتيات تفوقن فى رياضة الفروسية

MENAFN - Youm7) رياضة الفروسية تعتبر من أمتع الرياضات التي ممكن أن نتعلمها ونعلمها لأولادنا، وقد ظهرت فى كل الحضارات القديمة خاصة لدى القدماء المصريين والفرس والآشوريين والإغريق، وتفوق فيها العرب عبر التاريخ، وهذه الرياضة التى تحتاج مهارة خاصة ، إلا أنها لم تقتصر على الشباب فقط بل جذبت العديد من الفتيات أيضا، ومن هؤلاء الفارسات فرح ولمياء وسارة.





الفارسة فرح حسن

ومن بين هؤلاء الفتيات الفارسة فرح حسن، التي بدأت ركوب الخيل في سن صغيرة، وانضمت إلى فريق الفروسية في سن الـ 13 من عمرها وكان في عام 2010، ثم إنضمت إلى فريق الأوتاد، وقد شاركت في

مسابقتين دوليتين الأولى في عمان والثانية فى جنوب أفريقيا.

فرح حسن





كما شاركت في مهرجانات للخيول وثم تكريمها في مهرجان الشرقية كأصغر فارسة مصرية،

وبعد تعديل قانون لعبة الفروسية والسماح للفتيات بممارسة اللعبة، فازت "فرح" ببطولة مصر للسيدات عام 2015. وحصلت على المركز الأول، وتعد فرح من أمهر الفارسات في فريق القوات المسلحة.





الفارسة سارة المصرى

بنادى فروسية القوات المسلحة، كانت الفارسة سارة المصرى وهى في العقد الثالث من عمرها، بدأت

الرياضة وعمرها 12 سنة، وقد حصلت على الجائزة البرونزية الرمح مع فريقها فى منافسات كأس العالم للسيدات عام 2018،

مارست ساره التقاط الأوتاد، وهى عبارة عن التقاط هدف من فوق ظهر الجياد أثناء الجرى بأقصى سرعة باستخدام السيف أو الرمح.

الفارسة ساره المصرى









الفارسة لمياء صلاح

الفارسة لمياء صلاح

لها شهرة واسعة في ممارسة رياضة الفروسية، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى الوطن العربى، بدأت رحلتها مع ممارسة رياضة في سن السادسة، مارسة اللعبة في أحد نوادى مدينة 6 أكتوبر وتمرنت حتى وصلت إلى مستوى قفز الحواجز، خاضت عدة مسابقات وحصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية.

الفارسة لمياء صلاح











