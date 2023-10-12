الخريف السنة دى مرتبط بالفن.. 6 أزياء تجدد شياكتك

(MENAFN
- Youm7) في خريف 2023 تعود خطوط الأزياء البوهيمية لتسيطر على عالم الموضة بنمط مميز، عودة ملحوظة لاتجاهات موضة الستينيات والسبعينيات، في السطور التالية نتعرف على خطوط الأزياء المختلفة التي استرجعتها موضة خريف هذا العام وفقًا لما نشره موقع" radhippieshop".
ازياء بوهيمية .
التنانير والفساتين الطويلة:
عادت التنورة الطويلة، وهي قطعة أساسية كلاسيكية من طراز بوهيمى بقوة. تم تصميم التنانير والفساتين الطويلة في عام 2023 بطبعات بيزلي أو أزهار معقدة لتحقق هذا المظهر البوهيمي المتدفق والسهل. ارتديها مع سترة متماسكة مكتنزة للحصول على ملابس خريفية مثالية.
المجوهرات ذات الطبقات:
هذا الموسم، أصبحت المجوهرات ذات الطبقات، خاصة تلك التي تحتوي على عناصر طبيعية مثل الأحجار الترابية، وسحر الريش، والخرز الخشبي، رائجة للغاية.
أزياء خريف بوهيمية
الألوان الترابية:
تماشيًا مع الطبيعة، تحظى الألوان الأرضية بشعبية كبيرة في خريف عام 2023. تثير الألوان الدافئة مثل الأخضر الزيتوني والأصفر الخردلي والتراكوتا إحساسًا بالراحة المثالية لموسم الخريف.
المطبوعات المرقعة:
تعتبر المطبوعات المرقعة، بمزيجها النابض بالحياة من الأنماط والألوان، اتجاهًا رئيسيًا هذا الخريف. سواء كان ذلك على التنانير أو الفساتين أو السترات، فإن المطبوعات المرقعة تضفي أجواءً انتقائية هي بطبيعتها بوهيمية
أكمام الجرس والكشكشة:
مستوحاة من السبعينيات، تعود أكمام الجرس والكشكشة. إنها تضيف لمسة رومانسية وأنثوية إلى أي ملابس، مما يعطي ملمسًا بوهيميًا ناعمًا.
عصابات الرأس وإكسسوارات الشعر:
لإكمال المظهر البوهيمي، لا تنسي أغطية الرأس. إن عصابات الرأس والعصابات ومشابك الشعر ذات الريش على شكل عمامة ليست سوى عدد قليل من الملحقات التي يمكن أن تضفي اتجاه بوهيمى على مظهرك اليومي.
أزياء بوهيمية
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