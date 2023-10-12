الخريف السنة دى مرتبط بالفن.. 6 أزياء تجدد شياكتك

MENAFN - Youm7) في خريف 2023 تعود خطوط الأزياء البوهيمية لتسيطر على عالم الموضة بنمط مميز، عودة ملحوظة لاتجاهات موضة الستينيات والسبعينيات، في السطور التالية نتعرف على خطوط الأزياء المختلفة التي استرجعتها موضة خريف هذا العام وفقًا لما نشره موقع" radhippieshop".

ازياء بوهيمية .





التنانير والفساتين الطويلة:



عادت التنورة الطويلة، وهي قطعة أساسية كلاسيكية من طراز بوهيمى بقوة. تم تصميم التنانير والفساتين الطويلة في عام 2023 بطبعات بيزلي أو أزهار معقدة لتحقق هذا المظهر البوهيمي المتدفق والسهل. ارتديها مع سترة متماسكة مكتنزة للحصول على ملابس خريفية مثالية.





المجوهرات ذات الطبقات:

هذا الموسم، أصبحت المجوهرات ذات الطبقات، خاصة تلك التي تحتوي على عناصر طبيعية مثل الأحجار الترابية، وسحر الريش، والخرز الخشبي، رائجة للغاية.





أزياء خريف بوهيمية





الألوان الترابية:



تماشيًا مع الطبيعة، تحظى الألوان الأرضية بشعبية كبيرة في خريف عام 2023. تثير الألوان الدافئة مثل الأخضر الزيتوني والأصفر الخردلي والتراكوتا إحساسًا بالراحة المثالية لموسم الخريف.





المطبوعات المرقعة:



تعتبر المطبوعات المرقعة، بمزيجها النابض بالحياة من الأنماط والألوان، اتجاهًا رئيسيًا هذا الخريف. سواء كان ذلك على التنانير أو الفساتين أو السترات، فإن المطبوعات المرقعة تضفي أجواءً انتقائية هي بطبيعتها بوهيمية





أكمام الجرس والكشكشة:

مستوحاة من السبعينيات، تعود أكمام الجرس والكشكشة. إنها تضيف لمسة رومانسية وأنثوية إلى أي ملابس، مما يعطي ملمسًا بوهيميًا ناعمًا.





عصابات الرأس وإكسسوارات الشعر:



لإكمال المظهر البوهيمي، لا تنسي أغطية الرأس. إن عصابات الرأس والعصابات ومشابك الشعر ذات الريش على شكل عمامة ليست سوى عدد قليل من الملحقات التي يمكن أن تضفي اتجاه بوهيمى على مظهرك اليومي.

أزياء بوهيمية











