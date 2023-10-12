متخافيش من خطوط الزمن.. 16 خطوة لمكياج جذاب في عمر الخمسين

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- Youm7) تتمنى كل امرأة أن يظل جمالها كما هو ولا يتأثر بمرور العمر، فتستخدم المكياج الخافى لخوط الوجه، ولكن قد تنجح هذه الطريقة مع جميعهن، فهناك من تجهل طرق وخطوات المكياج التي تخفي خطوط السن، في السطور التالية نتعرف على أهم خطوات المكياج التي تجعلك تبدين أصغر سنًا حتى لو كنتِ في سن الخمسين، كما نشره موقع" allure".
هنا هي 16 طريقة لتبدو أصغر سنًا باستخدام المكياج:
ظلال عيون
ترطيب البشرة:
استخدمي مرطبًا مناسبًا لبشرتك قبل وضع المكياج. ذلك يساعد على ترطيب البشرة وجعلها تبدو أكثر نضارة وحيوية.
استخدام قاعدة المكياج:
استخدمي قاعدة المكياج لتوحيد لون البشرة وإخفاء العيوب. اختاري قاعدة مخففة وخفيفة القوام لتجنب الشعور بالثقل.
استخدام كونسيلر العيون:
استخدمي كونسيلر خافي العيوب لإخفاء الهالات السوداء والخطوط الدقيقة حول العيون. ذلك يمنحكِ مظهرًا أكثر حيوية.
سيدة مسنة
ركزي على العيون:
استخدمي ظلال العيون بألوان طبيعية وناعمة لإبراز جمال عينيك. قومي بتطبيق ظلال ذات لمعان خفيف على الجفون لإضفاء بعض الانتعاش.
حددي الحواجب:
قومي بتعريف وتحديد حاجبيك باستخدام قلم حواجب أو ظل حواجب بلون يتناسب مع لون شعرك وبشرتك. حواجب محددة تعطي مظهرًا شبابيًا ومحددًا للوجه.
استخدام الآيلاينر الرفيع:
استخدمي آيلاينر رفيع لرسم خط رفيع على خط الرموش العلوي. ذلك يمنح العيون مظهرًا أكثر حيوية وانتعاشًا.
لون الخدود:
استخدمي أحمر الخدود بلون طبيعي وناعم لإعطاء الوجه مظهرًا أكثر حيوية وشبابًا. احرصي على دمجها بشكل جيد لتحقيق نتيجة طبيعية.
تجنبي الظلال الداكنة على الشفاه:
اختاري ألوان الشفاه الزهرية أو البيج أو الأحمر الناعم للحصول على مظهر شبابي. تجنبي الألوان الداكنة التي تبرز الخطوط الدقيقة حول الشفاه.
احمر شفاة
استخدام أحمر الشفاه اللامع:
استخدمي أحمر الشفاه اللامع بدلًا من الألوان الصبغية القوية. ذلك يعطي الشفاه مظهر ممتلئ وشبابي.
تجنبي البودرة الزائدة:
تجنبي استخدام الكمية الزائدة من البودرة، حيث يمكن أن تجفف البشرة وتجعلها تبدو أكبر سنًا. استخدمي البودرة بحذر واستخدم صيغة خفيفة لتثبيت المكياج فقط.
احرصي على الاهتمام بالبشرة:
اتبعي روتين العناية بالبشرة المنتظم واحرصي على التقشير والترطيب للحفاظ على بشرة صحية ونضرة.
احرصي على الإضاءة:
استخدمي هايلايتر لإبراز نقاط الضوء على الوجه مثل عظمة الخد وأعلى الحاجبين وأعلى عظمة الأنف. ذلك يضفي إشراقًا وتوهجًا على البشرة ويعطي مظهرًا أكثر شبابًا.
احرصي على الرموش:
استخدمي ماسكارا لتحديد وتطويل الرموش. رموش طويلة ومحددة تعطي العيون مظهرًا شابًا ومفعمًا بالحيوية.
مكياج
تجنبي الظلال الداكنة على العيون:
تجنبي استخدام الظلال الداكنة التي تكبر العيون وتجعلها تبدو متعبة. استخدمي ألوان طبيعية وناعمة لإطلالة شابة ومشرقة.
تجنبي الكحل الأسود الكثيف:
تجنبي استخدام الكحل الأسود الكثيف على العينين، حيث يمكن أن يجعل العيون تبدو أصغر حجمًا. استخدمي قلم كحل بني أو رمادي لمظهر أكثر نعومة وشبابًا.
احرصي على الحفاظ على النظافة:
تأكدي من إزالة المكياج بشكل جيد في نهاية اليوم والحفاظ على نظافة البشرة. البشرة النظيفة والمشرقة تعطي مظهرًا شابًا وصحيًا.
تذكري أن المكياج هو أداة لتحسين المظهر وإبراز جمالك الطبيعي. الأهم هو الشعور بالثقة والراحة في بشرتك ومظهرك العام.
سيدة تخطت الخميس تضع مكياج
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