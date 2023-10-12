متخافيش من خطوط الزمن.. 16 خطوة لمكياج جذاب في عمر الخمسين

MENAFN - Youm7) تتمنى كل امرأة أن يظل جمالها كما هو ولا يتأثر بمرور العمر، فتستخدم المكياج الخافى لخوط الوجه، ولكن قد تنجح هذه الطريقة مع جميعهن، فهناك من تجهل طرق وخطوات المكياج التي تخفي خطوط السن، في السطور التالية نتعرف على أهم خطوات المكياج التي تجعلك تبدين أصغر سنًا حتى لو كنتِ في سن الخمسين، كما نشره موقع" allure".

هنا هي 16 طريقة لتبدو أصغر سنًا باستخدام المكياج:ظلال عيون





ترطيب البشرة:



استخدمي مرطبًا مناسبًا لبشرتك قبل وضع المكياج. ذلك يساعد على ترطيب البشرة وجعلها تبدو أكثر نضارة وحيوية.





استخدام قاعدة المكياج:



استخدمي قاعدة المكياج لتوحيد لون البشرة وإخفاء العيوب. اختاري قاعدة مخففة وخفيفة القوام لتجنب الشعور بالثقل.





استخدام كونسيلر العيون:



استخدمي كونسيلر خافي العيوب لإخفاء الهالات السوداء والخطوط الدقيقة حول العيون. ذلك يمنحكِ مظهرًا أكثر حيوية.

سيدة مسنة





ركزي على العيون:

استخدمي ظلال العيون بألوان طبيعية وناعمة لإبراز جمال عينيك. قومي بتطبيق ظلال ذات لمعان خفيف على الجفون لإضفاء بعض الانتعاش.





حددي الحواجب:



قومي بتعريف وتحديد حاجبيك باستخدام قلم حواجب أو ظل حواجب بلون يتناسب مع لون شعرك وبشرتك. حواجب محددة تعطي مظهرًا شبابيًا ومحددًا للوجه.





استخدام الآيلاينر الرفيع:



استخدمي آيلاينر رفيع لرسم خط رفيع على خط الرموش العلوي. ذلك يمنح العيون مظهرًا أكثر حيوية وانتعاشًا.





لون الخدود:



استخدمي أحمر الخدود بلون طبيعي وناعم لإعطاء الوجه مظهرًا أكثر حيوية وشبابًا. احرصي على دمجها بشكل جيد لتحقيق نتيجة طبيعية.





تجنبي الظلال الداكنة على الشفاه:



اختاري ألوان الشفاه الزهرية أو البيج أو الأحمر الناعم للحصول على مظهر شبابي. تجنبي الألوان الداكنة التي تبرز الخطوط الدقيقة حول الشفاه.

احمر شفاة





استخدام أحمر الشفاه اللامع:

استخدمي أحمر الشفاه اللامع بدلًا من الألوان الصبغية القوية. ذلك يعطي الشفاه مظهر ممتلئ وشبابي.





تجنبي البودرة الزائدة:



تجنبي استخدام الكمية الزائدة من البودرة، حيث يمكن أن تجفف البشرة وتجعلها تبدو أكبر سنًا. استخدمي البودرة بحذر واستخدم صيغة خفيفة لتثبيت المكياج فقط.





احرصي على الاهتمام بالبشرة:



اتبعي روتين العناية بالبشرة المنتظم واحرصي على التقشير والترطيب للحفاظ على بشرة صحية ونضرة.





احرصي على الإضاءة:



استخدمي هايلايتر لإبراز نقاط الضوء على الوجه مثل عظمة الخد وأعلى الحاجبين وأعلى عظمة الأنف. ذلك يضفي إشراقًا وتوهجًا على البشرة ويعطي مظهرًا أكثر شبابًا.





احرصي على الرموش:



استخدمي ماسكارا لتحديد وتطويل الرموش. رموش طويلة ومحددة تعطي العيون مظهرًا شابًا ومفعمًا بالحيوية.

مكياج





تجنبي الظلال الداكنة على العيون:



تجنبي استخدام الظلال الداكنة التي تكبر العيون وتجعلها تبدو متعبة. استخدمي ألوان طبيعية وناعمة لإطلالة شابة ومشرقة.





تجنبي الكحل الأسود الكثيف:



تجنبي استخدام الكحل الأسود الكثيف على العينين، حيث يمكن أن يجعل العيون تبدو أصغر حجمًا. استخدمي قلم كحل بني أو رمادي لمظهر أكثر نعومة وشبابًا.





احرصي على الحفاظ على النظافة:



تأكدي من إزالة المكياج بشكل جيد في نهاية اليوم والحفاظ على نظافة البشرة. البشرة النظيفة والمشرقة تعطي مظهرًا شابًا وصحيًا.





تذكري أن المكياج هو أداة لتحسين المظهر وإبراز جمالك الطبيعي. الأهم هو الشعور بالثقة والراحة في بشرتك ومظهرك العام.





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