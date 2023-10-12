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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وإيديتا

10/12/2023 2:33:28 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 307.714 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.895 مليون شهادة.



فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 582.913 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة إلى 293.285 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 169.819 مليون شهادة، وحديد عز إلى 73.623 مليون شهادة.



وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.352 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 489.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.26%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 23.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 14.2 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 20002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24103 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 8373 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة، فيما انخفض مؤشر تميز بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 5308 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة.












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