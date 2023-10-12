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سعر الذهب اليوم الخميس بالتعاملات المسائية يتراجع 65 جنيها

10/12/2023 2:33:28 PM
(MENAFN- Youm7) تراجع سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس في التعاملات المسائية حوالي 65 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 2335 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع تطورات مستمرة في حركة الذهب.
أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2335 جنيها. عيار 18 يسجل 2001 جنيهات. عيار 24 يسجل 2696 جنيها. الجنيه الذهب 18680 جنيها.

تطورات الذهب عالمياً

استكملت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين وذلك في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور بيانات التضخم اليوم والتي قد تساعد الأسواق في رسم صورة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي خلال اجتماعه القادم.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.4% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1881 بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 1882 دولار للأونصة. منذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بنسبة 2.7% ليربح 48 دولار للأونصة.
يوم أمس صدر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أكد على تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي هذا الأسبوع، فقد أشار محضر الاجتماع أن عدم اليقين المتزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صناع السياسات إلى موقف حذر خلال اجتماع الشهر الماضي.
أظهر العديد من أعضاء البنك أنه على الرغم من أن النشاط الاقتصادي كان مرنًا وظل سوق العمل قويًا، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر سلبية على النشاط الاقتصادي ومخاطر صعودية على معدل البطالة.
وعلى الرغم من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد، إلا أن محضر الاجتماع أظهر أن اللجنة تواصل دعم أسعار الفائدة المرتفعة حتى تكون واثقة من أن التضخم يتراجع إلى هدف 2%.






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