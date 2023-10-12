الأعلى للثقافة: نستقبل يوميا طلبات المتقدمين لجائزة الدولة التشجيعية 2024

MENAFN - Youm7) قال وائل حسين، رئيس الإدارة المركزية للشعب ولجان بالمجلس الأعلى للثقاف ، إن المجلس يستقبل أعمال المتقدمين لجوائز الدولة التشجيعية، منذ أن تم فتح باب التقدم فى يوم 1أكتوبر 2023، إذ يتم يوميًا سحب الاستمارات مع التحقق من توافر كافة الشروط للمتقدمين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشعب ولجان بالمجلس الأعلى للثقافة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، كما أن المجلس يستقبل ترشيحات الهيئات والمؤسسات المختلفة لجوائز الدولة

التقديرية والنيل لعام 2024 على أن يغلق باب الترشح 31 ديسمبر 2023.



وتبلغ قيمة جائزة الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه مصرى، وتتضمن مجالات الجائزة أولا:

الفنـون: مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمبانى القائمة، تصوير الفيلم الوثائقى، الخزف التعبيرى، كتاب الفنان، فيلم رسوم متحركة يتناول أغنية لطفل ما قبل المدرسة، إخراج المسرح الحركى، الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق)، عزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي).

ثانيًا: الآداب: جائزتان فى مجال السرد القصصى والروائى، جائزتان فى مجال شعر الفصحى والعامية، جائزتان فى مجال الترجمة من العربية وإليها، جائزتان فى مجال الدراسات الأدبية واللغوية.

ثالثًا: العلوم الاجتماعية: التاريخ والآثار وحفظ التراث، الجغرافيا والبيئة والمياة والتغيرات المناخية، الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجى، التربية وعلم النفس، الإعلام والتواصل الاجتماعى وتكنولوجيا المعلومات، علوم الإدارة، الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف، الثقافة العلمية.

رابعًا: العلوم الاقتصادية والقانونية: دور الدولة فى كفالة الحقوق الثقافية لمواطنيها، ديمقراطية الثقافة والواقع المصرى، التنوع والتجديد فى مواجهة الطائفية والمذهبية، المنظور الثقافى المصرى لصناعة السياحة، القانون الدولى وعلاقته بالتشريع الوطنى، الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل، وعى الشعب المصرى قوة دافعة فى المجالين الدولى والإقليمى، عائد الاستثمار فى البشر على الاقتصاد القومى.

ويشترط فى المتقدم ما يلي: أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا الجزيرة.

على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه؛ الإنتاج المقدم لا يسترد، سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شخصية حديثة، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكى للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.

إذا كان الإنتاج المقدم فى أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج من الجهة العارضة أو المنفذة للعمل المقدم، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتـاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.

لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية فى أى فرع من الفـروع، أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين فى أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة، لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع واحد، فى حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر ان يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.

ويشترط فى الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلى: أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلى العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة، أن يكون قد سبق نشره أو عرضة أو تنفيذه، ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أو عرضه، ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل (جائزة الدولة)، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة، ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك فى الطلب المقدم منه، فى حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم بشرط اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات أو إحدى الجامعات الحكومية يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات.





شروط التقدم لجائزة الدولة للتفوق لعام 2024

وتبلغ قيــمة كــل جائزة لكل فـــرع من هذه الفــروع 100000 جنيه (مائة ألف جنيه مصري)، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من مرة واحدة، وعلى المتقدم استيفاء الأوراق الآتية، بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة: نماذج من أعمال المتقدم بحد أقصى خمسة أعمال (نسخة ورقية وأخرى محملة على أسطوانة مدمجة)، سيرة ذاتية وبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word"، صورة من بطاقة الرقم القومى، صورة شخصية حديثة، تقديم خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكى الخاص بالمتقدم أو المرشح.

مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم أعمال تثبت مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعى أو الفكرى، وذلك عند الإعلان عن الجائزة فى أول أكتوبر (تقديم رقم إيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال) للمتقدم أو المرشح، ولا يعتد برسالة الماجستير أو الدكتوراة كإثبات مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعى أو الفكرى.

الأعمال المقدمة لا تسترد، وأنه ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه، وذلك فى الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.