عجائب القاهرة.. قبر الشيخ المصروع فى القرافة الصغرى

MENAFN - Youm7) تسجل المناطق الأثرية دائما مجموعة من المقابر التي تنتمى لعصور مختلفة فمنها ما هو من العصر المملوكي ومنها ما ينتمى للعصر الفاطمى وغير ذلك لذا تظل القاهرة مدينة تاريخية فريدة من نوعها بتراثها والأساطير التى نُسجت حولها وحول شخوص عاشوا بها منذ نشأتها وحتى الآن، فى قلب القاهرة تكمن الأسرار حتى حدود مقطمها الجبل الأشهر والمقدس إلى أحراش المدينة القديمة، حيث قرافتها الكبرى والصغرى مما لم تذكره كتب التاريخ أو تم ذكره بشكل مقتضب فأصبح الحدث شيئا نادراً أو ذُكر على الألسنة وتناقل ذكره فدخل فى باب التاريخ الشعبى .

وفى القرافة الصغرى بسطح المقطم والتي يقع فيها قبر الإمام الشافعي يقع مقام الأمام " الليث بن سعد توجد مقبرة "مسلم السلمى" وهى عبارة عن بناء بدائى وعليه لوحة حديثة كتب عليه "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قبر سيدى مسلم السالمى رضى الله عنه " وفقا لمبادرة سيرة القاهرة.

وتعرف سيرة مسلم السلمي من كتاب "الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة" لشمس الدين بن الزيات حيث أرّخ لوفاة مسلم السلمى عام 669 هجرية وفقا لصفحة سيرة القاهرة وقد عاصر زمن السلطان المملوكى الظاهر بيبرس وكان له من الكرامات والمناقب المشهورة وكان وليّاً مُعتقداً- أى ممن يُعتقد فى صلاحه وقد أنشئ له التربة الصاحب بهاء الدين المعروف بابن حنا حباً فى الفقراء وأهل العلم والخير وقد دفن إلى جواره .

عُرفت هذه المقبرة باسم تربة "الشيخ المصروع" لما اعتقده العوام بشفاء الطفل المُصاب بالصرع إذا ماوضعوه فى ذلك التجويف مدة ليلة

فيخرج مُعافاً من الصرع وظل معمول بهذا التقليد إلى وقت قريب، لتنتهى سيرة الرجل وتنضم أسطورته إلى سائر أساطير القاهرة لتجعل منها مدينة عجيبة لاتزال مليئة بالأسرار والغرائب تُروى كما تُروى حواديت ألف ليلة وليلة .

قبر الشيخ المصروع



