افتتاح معرض لبنان الدولى للكتاب بدورته الثامنة.. صور

(MENAFN
- Youm7) افتتحت
نقابة اتحاد الناشرين فى لبنان بالتشارك مع وزارة الثقافة اللبنانية، معرض لبنان الدولي للكتاب في دورته الثامنة، في
الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر الجارى فى مركز الفوروم للمعارض والمؤتمرات في بيروت.
افتتاح معرض لبنان الدولى للكتاب
وأفادت اللجنة المنظمة من قبل الوزارة واتحاد الناشرين في لبنان خلال بيان لها بأن غاية المعرض استعادة الدور الريادي للبنان في تحويل معارض الكتاب إلى مناسبة، تستعيد من خلالھا المرجعيات الثقافية دورھا وتأثيرھا، بوسيلة النشر والكتاب ومن خلال الفعاليات التي تؤمن لھا سبل حركة الكتاب بيسر وتنظيم في مختلف الاتجاھات المحلية والعربية والعالمية.
محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب خلال افتتاح المعرض
ويهدف المعرض إلى تشجيع الناشرين والموزعين والمؤسسات الثقافية والتربوية على توسيع حركة النشر والترجمة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات المصاحبة للمعرض، وتفعيل الدور الأساسي للقضاء على العزوف عن القراءة، وتشجيع رواد المطالعة والقراء من خلال إشراك المفكرين والكتاب والناشرين وموزعي الكتب والمكتبات، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع برامج وأسس تغطي كافة المجالات والميادين لمواكبة التطورات في العصر الحديث بمختلف المجالات. كما يهدف إلى تأمين لقاءات وحوارات بين الناشرين والقراء والمسئولين عن الثقافة والتعليم لتعزيز التفاعل وتوسيع دائرة القراءة وحركة النشر، وإيجاد حلول لتوسيع رقعة التوزيع المحلية والعربية، وتوفير فرص التفاعل والتواصل بين المبدعين والفكريين والعلميين والمبدعين وطلاب العلم والمعرفة في مجالات متنوعة وذلك لجميع فئات المجتمع.
خلال افتتاح معرض لبنان للكتاب
وأوضحت الوزارة أن المعرض يتطلع إلى تحقيق أشكال التعاون بين الناشرين وأصحاب الاهتمام بالثقافة والكتب لتحديد المتطلبات وتوفير الموارد لإنشاء مزيد من المنافذ فى البلدان العربية، وتحويلھا إلى قوة دافعة مرنة لشركات توزيع الكتب ووسائل الثقافة الأخرى.
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