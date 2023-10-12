وحيد الطويلة: أكتب رواياتى فى المقاهى و ضمير المخاطب والمونولوج ميزا أعمالى

MENAFN - Youm7) استضاف مركز اللغة والثقافة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة، الروائى الكبير وحيد الطويلة ، للحديث عن تجربته الإبداعية في لقاء الخميس، منذ قليل، بمقر المركز بالجيزة، وأدارها الدكتور خيرى دومة أستاذ الأدب العربى الحديث.

الروائى وحيد الطويلة والدكتور خيرى دومة





وقال الكاتب وحيد الطويلة: اعشق الكتابة على المقهى فأنا مرتبط بالضجيج بل يمكن اعتبار الأدب الذي اكتبه وكأنه صوت طويل، وقد يكون ارتباطى بكتابة المونولوج داخل نصوصى لهذا السبب، مشيرا إلى ذلك يعود إلى اهتمامه بالصوت والغناء وكذلك دولة التلاوة،

وأنه يعرف كل أركان دولة التلاوة ومن ثم نشأ اهتمامه بالصوت باعتباره وسيلة لتوصيل المشاعر والتعبير.





وتابع وحيد الطويلة: أن الكتابة على المقهى ليس قاصرا على القاهرة فقط بل إنه عاش تجربة الكتابة على المقاهى في تونس، حيث إن الروائى لابد وأن يمتلك خبرات مختلفة فلا يتصور ألا يعرف الروائى لاعبي الكرة أو لاعبي التنس على سبيل المثال.

وحيد الطويلة خلال الندوة





وعن كتابته بضمير المخاطب اتفق مع الدكتور خيري دومة، فى أنه واحد من الروائيين القلائل الذين يستخدمون ضمير المخاطب بين الروائيين المصريين، قائلا: إن الكتابة بهذا الضمير صعبة جدا في المطلق لكنها سهلة جدا عليه فعادة ما يستخدم هذا الضمير في رواياته.

وأوضح

الروائى وحيد الطويلة أن نهاية رواية "كاتيوشا" تغيرت أكثر من مرة في عقله غير أنه اختار النهاية التى لا تخطر على بال أحد باعتبارها أن هذا هو ما تقدمه الحياة في النهاية.

جانب من الندوة





وقال وحيد الطويلة: إن الحذف بالنسبة إليه عنصر من العناصر المهمة بالنسبة إليه حال دخوله حالة الكتابة، معتبرا أن الجملة إن كانت تؤدى المعنى فلا معنى على الإطلاق لتكرار نفس المعنى في جمل أخرى، وأنه أحيانا ما يستبعد فكرة الحذف لكي يفهم القاريء الأحداث غير أنه ينتصر ساعات لما يمليه عليه مزاجه في الكتابة الأكثر ميلا للحذف.