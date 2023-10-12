عودة لوحة مسروقة منذ أكثر من 30 عامًا إلى متحف جلاسجو

MENAFN - Youm7) عثرت السلطات الأسكتلندية على لوحة فقدت أثناء سرقة متحف في جلاسكو منذ أكثر من 30 عامًا، بعد طرحها للبيع بالمزاد، وقام اللصوص آنذاك بإلغاء تنشيط نظام الإنذار وتسلقوا سلمًا ومن خلال نافذة الطابق العلوى لاقتحام متحف قلعة هاجز للطفولة فى عام 1989.

وسرق اللصوص مجموعة من اللوحات والقطع الأثرية عام 1989، بعضها على سبيل الإعارة من مجموعة بوريل المشهورة عالميًا ولم يُر أحد منهم منذ ذلك الحين وحتى الآن.وتم العثور على لوحة "أطفال يخوضون" التى رسمها روبرت جيميل هاتشيسون فى عام 1918، بعد إدراجها فى سجل الفن المفقود.

وقد كانت لوحة Children Wading مملوكة لعائلة قامت بعرضها للبيع بالمزاد عند بيع جزء من ممتلكات والدهم الراحل وتم رسم هذا العمل الفنى فى كارنوستى فى أنجوس، وهو يصور فتاتين صغيرتين تجدفان على طول حافة المياه في يوم صيفي دافئ، مع قارب لعبة يتمايل خلفهما في نسيم لطيف.

وقال مدير عمليات الاسترداد لدى سجل الفن المفقود جيمس راتكليف: "تم تسجيل هذه اللوحة فى قاعدة بياناتنا فى عام 2014 تقريبًا، عندما كانت متاحف جلاسجو تراجع سجلاتها، بحثًا عن قطع يمكن إضافتها إلى قاعدة بياناتنا حتى نتمكن من تعقبها".

وحدد سجل الفن المفقود اللوحة باعتبارها مسروقة وهنا قام مزاد Tennants Auctioneers بسحبها على الفور من البيع، وقالت العائلة المالكة للوحة إنه يجب إعادتها إلى متاحف جلاسجو.

ويستخدم سجل الفن المفقود من قبل المتاحف ودور المزادات وشركات التأمين وشركات المحاماة والشرطة، ويصف نفسه بأنه أكبر قاعدة بيانات خاصة في العالم للأعمال الفنية والتحف والمقتنيات المسروقة ويضم حوالى 700 ألف قطعة مسجلة، بما فى ذلك 65 ألف قطعة مفقودة حاليا من المتاحف فى جميع أنحاء العالم.

ويتوقع مدير عمليات الاسترداد في

ALR، جيمس راتكليف، زيادة كبيرة فى عدد عناصر المتحف المفقودة التي سيتم إضافتها في الأسابيع والأشهر المقبلة - لأن متاحف المملكة المتحدة تقوم بمراجعة مجموعاتها بعد الكشف عن أن 2000 قطعة من المتحف البريطانى مفقودة أو مسروقة أو تالف.

وقد تم التعرف على بعض الأعمال الفنية غير المسجلة في المتحف البريطاني وإضافتها إلى سجل الفن المفقود، وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال متحف ويلز الوطني لبي بي سي نيوز إن لديه ما يقرب من 2000 قطعة مفقودة.

اللوحة المسروقة



