واتس آب يطلق قريبًا ميزة إنشاء أحداث الدردشة الجماعية

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير WABetaInfo، أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا، يعمل على تطوير ميزة لإنشاء أحداث دردشة جماعية، والتي توفر للمستخدمين أداة جديدة لمساعدتهم على تخطيط وتنسيق المناقشات في الدردشات الجماعية، من خلال تقليل مخاطر المكالمات الفائتة أو المتأخرة.
وفقًا للتقرير، فإن الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد ويمكن الوصول إليها فى إصدار التطبيق 2.23.21.12، كما سيلاحظ المستخدمون إجراءً جديدًا ضمن قائمة مشاركة الدردشة التى تتضمن اختصارًا للأحداث.
باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إنشاء أحداث باسم محدد واختيار الوقت الذي يريدون أن يتم إعلامهم فيه في المحادثة.
كما يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لتخطيط وتنسيق الأنشطة المختلفة ضمن الدردشات الجماعية أو مجرد البقاء منظمًا باستخدام التذكيرات الشخصية، كذاك من المهم ملاحظة أن أحداث الرسائل هذه ستكون مشفرة من طرف إلى طرف.
بمجرد إنشاء حدث، ستتم إضافته تلقائيًا إلى المحادثة، وسيتعين على الجميع تحديث واتساب إلى أحدث إصدار لرؤية حدث دعوة المجموعة الجديد وقبوله.
ويضيف التقرير: "سيكون من الممكن إنشاء حدث يحتوي على جميع التفاصيل ذات الصلة مثل اسم الحدث والتاريخ والوقت والموقع داخل دردشة جماعية".
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