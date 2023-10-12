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واتس آب يطلق قريبًا ميزة إنشاء أحداث الدردشة الجماعية

10/12/2023 2:33:21 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير WABetaInfo، أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا، يعمل على تطوير ميزة لإنشاء أحداث دردشة جماعية، والتي توفر للمستخدمين أداة جديدة لمساعدتهم على تخطيط وتنسيق المناقشات في الدردشات الجماعية، من خلال تقليل مخاطر المكالمات الفائتة أو المتأخرة.



وفقًا للتقرير، فإن الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد ويمكن الوصول إليها فى إصدار التطبيق 2.23.21.12، كما سيلاحظ المستخدمون إجراءً جديدًا ضمن قائمة مشاركة الدردشة التى تتضمن اختصارًا للأحداث.



باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إنشاء أحداث باسم محدد واختيار الوقت الذي يريدون أن يتم إعلامهم فيه في المحادثة.



كما يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لتخطيط وتنسيق الأنشطة المختلفة ضمن الدردشات الجماعية أو مجرد البقاء منظمًا باستخدام التذكيرات الشخصية، كذاك من المهم ملاحظة أن أحداث الرسائل هذه ستكون مشفرة من طرف إلى طرف.



بمجرد إنشاء حدث، ستتم إضافته تلقائيًا إلى المحادثة، وسيتعين على الجميع تحديث واتساب إلى أحدث إصدار لرؤية حدث دعوة المجموعة الجديد وقبوله.



ويضيف التقرير: "سيكون من الممكن إنشاء حدث يحتوي على جميع التفاصيل ذات الصلة مثل اسم الحدث والتاريخ والوقت والموقع داخل دردشة جماعية".
















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