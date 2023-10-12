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9 ملايين طن.. حجم النفايات الإلكترونية من التدخين وأجهزة الشحن

10/12/2023 2:33:21 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تحليل جديد، أجرى إحصاء لجميع الإلكترونيات الصغيرة التي لا يتعرف عليها الناس، عن أرقام كبيرة ومخيفة من النفايات الإلكترونية، حيث تقدر أن وزن بقايا

السجائر الإلكترونية

التي يتم التخلص منها سنويًا في جميع أنحاء العالم يعادل ثلاثة جسور في مدينة بروكلين، ويبلغ وزن السجائر الإلكترونية وغيرها من العناصر الاستهلاكية الصغيرة 9 مليارات كيلوجرام (9 ملايين طن متري) سنويًا.



وهذا يعادل نصف مليون شاحنة قلابة من فرشاة الأسنان الكهربائية، والسترات الصوفية القبيحة الخاصة بالعطلات المزينة بمصابيح LED، والطائرات بدون طيار، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.



تكمن مشكلة التخلص من هذه العناصر في أن الأجهزة الإلكترونية غالبًا ما تحتوي على مواد خطرة مثل الرصاص أو الزئبق التي قد تتسرب من مدافن النفايات لتلوث التربة والمياه.



كما أن تخزين الأجهزة في المنزل ليس حلا، فإذا تم إعادة تدوير هذه العناصر بدلاً من ذلك ، يمكن للمصنعين استرداد الذهب والمواد الثمينة الأخرى، وهذا يقلل من النفايات الإلكترونية وكذلك يساعد على استخراج أكبر قدر ممكن من المواد الخام.



في حين أن هذه المشكلة مستمرة من عقود من الزمان، إلا أن التحليل الجديد يسلط الضوء على الاتجاهات التي غالبًا ما يتم تجاهلها والتي تطورت إلى فوضى عالمية.



وقالت ماجدالينا شاريتانوفيتش، مديرة الاتصالات في منظمة (WEEE) في مؤتمر صحفي، "لا يدرك المستهلكون في كثير من الأحيان أن بعض العناصر تحتوي على إلكترونيات، وبالتالي لا ينتهي الأمر بهذه العناصر في المكان الصحيح، وهذه خسارة".



وتساءلت، "ما الذي نفقده عندما لا نقوم بإعادة تدوير تلك الإلكترونيات غير المرئية؟ ما يقرب من 9.5 مليار دولار من المواد
في المقام الأول الحديد والنحاس والذهب والتي كان من الممكن استردادها".



وتعتبر السجائر الإلكترونية التي ينتهي بها الأمر في سلة المهملات بمثابة إهدار لليثيوم، وهو معدن رئيسي للبطاريات سيحتاج العالم إليه كثيرًا للانتقال إلى الطاقة النظيفة ووسائل النقل.



وقال باسكال ليروي، المدير العام لمنتدى WEEE، في المؤتمر الصحفي: "يتم التخلص من ملايين السجائر الإلكترونية في سلة المهملات كل أسبوع، إنها مسألة تثير قلقًا كبيرًا".



وكلف المنتدى الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) بإجراء التحليل الجديد حول الإلكترونيات غير المرئية، وتستند هذه التقديرات إلى تقرير رصد المخلفات الإلكترونية العالمي الصادر عن معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR )، وهو تقرير دولي أجري آخر مرة في عام 2020 ويتتبع جميع أنواع المخلفات الإلكترونية.












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