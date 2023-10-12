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سوء الأحوال الجوية يؤخر إطلاق Spacex Falcon Heavy التابع لناسا

10/12/2023 2:33:21 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير سبيس أنه تم تأجيل إطلاق مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا حتى غدا الجمعة 13 أكتوبر بسبب الطقس العاصف الذي يقترب من خليج المكسيك.



وكان من المقرر إطلاق مسبار Psyche ، وهو مسبار ناسا لاستكشاف كويكب معدني يحمل نفس الاسم، صباح اليوم الخميس على صاروخ SpaceX Falcon Heavy من Pad 39A
في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، وكان هناك توقعات بوجود ظروف مناخية مضطربه بنسبة 20%، ومع هبوب العواصف تم اتخاذ القرار بالتخلي عن محاولة الإطلاق يوم الخميس للاستفادة من الطقس الأفضل المتوقع في نوافذ الإطلاق يومي الجمعة أو السبت .



وحضرت أرلينا موسى، ضابطة الطقس في قوة الفضاء الأمريكية ، المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء وأوضحت المخاوف المتزايدة.



وقالت موسى: "لقد تحول أحد عناصر المراقبة الرئيسية الآن من مجرد العواصف في المنطقة إلى رياح الإقلاع ، وخلف هذه الجبهة الدافئة وخاصة مع اقتراب منطقة الضغط المنخفض نحونا نتوقع أن تهب الرياح بسرعة كبيرة من الجنوب الغربي. يمكننا أن نرى ما بين 20 إلى 25 ميلاً في الساعة .



وكان من المتوقع أن تستمر هذه الظروف خلال فترة الإطلاق يوم الخميس، مما دفع فرق المهمة إلى اتخاذ قرار بالتأجيل حتى يوم الجمعة.



وكشف الفريق، "بالنسبة لنافذتنا الاحتياطية الأولى، صباح الجمعة، هناك فرصة بنسبة 50% لظروف الانطلاق، مع استمرار ارتباط مخاوفنا بالعواصف في المنطقة، حيث لدينا سحب سندانية، وبعض السحب السميكة، وهى عبارة عن سحب متعددة الطبقات، بالإضافة إلى سحب ركامية ونحن نرتبط بالعواصف".



وأضافوا، "بالنظر إلى صباح يوم السبت نافذة احتياطية ثالثة لا يزال هناك نفس الاحتمال تقريبًا، حوالى 50٪ فرصة للانطلاق، وظروف مشابهة إلى حد ما
حيث قد تكون هناك بعض العواصف حولنا، لكننا نتوقع أن تكون معظم العواصف بعد ذلك.



ومن هنا تهدف وكالة ناسا الآن إلى الحصول على نافذة "انطلاق" بنسبة 50% يوم الجمعة، مع فرصة مماثلة يوم السبت في ظل ظروف إطلاق مواتية كنسخة احتياطية، وتسمح الخطة الجديدة باحتمال أكبر للنجاح.



وتمتد نافذة إطلاق سايكي حتى 25 أكتوبر وبعد أن ينطلق من الأرض، سيتجه المسبار نحو الكويكب سايكي ، الذي يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، ويعتقد علماء الفلك أن الجسم المعدني الغريب قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولى وستساعدهم مهمة Psyche على اتخاذ إجراءاتها.














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