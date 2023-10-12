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شاهد لحظة اصطدام كوكبين خارجيين جليديين على بعد 1800 سنة ضوئية

10/12/2023 2:33:21 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت صورة عن اللحظة التي اصطدم فيها كوكبان خارجيان جليديا ببعضهما البعض على بعد 1800 سنة ضوئية في اصطدام كوني، ويمثل هذا الاكتشاف المرة الأولى التي يلتقط فيها علماء الفلك الشفق الناتج عن اصطدام كوكبي في الفضاء الخارجي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اكتشاف الأمر بعد أن اصطدم الكوكبان العملاقان خارج المجموعة الشمسية ببعضهما البعض حول نجم يشبه الشمس، مما أدى إلى توهج من الضوء وقذف أعمدة هائلة من الغبار.





الاصطدام بين الكواكب فى صور التلسكوب




وقال الدكتور ماثيو كينورثي، الباحث المشارك للدراسة الجديدة من جامعة ليدن في هولندا: "لكي أكون صادقا، كانت هذه الملاحظة مفاجأة كاملة بالنسبة لي"، مضيفا "عندما شاركنا في الأصل منحنى الضوء المرئي لهذا النجم مع علماء فلك آخرين، بدأنا في مشاهدته باستخدام شبكة من التلسكوبات الأخرى".



درست شبكة من علماء الفلك المحترفين والهواة النجم عن قرب لمراقبة كيفية تغير سطوعه على مدى عامين، وتم تسمية النجم ASASSN-21qj على اسم شبكة التلسكوبات التي اكتشفت لأول مرة تلاشي النجم عند الأطوال الموجية المرئية.



وتوصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن التفسير الأكثر ترجيحًا لهذا النجم المتلاشي هو أن كوكبين خارجيين عملاقين جليديين قد اصطدما ببعضهما البعض وأنتجا توهجًا بالأشعة تحت الحمراء تم اكتشافه بواسطة مهمة NEOWISE التابعة لناسا.



وتعد مهمة NEOWISE التابعة لناسا بمثابة تلسكوب فضائي يقوم بمطاردة الكويكبات والمذنبات القريبة من الأرض.



وقال الباحث المشارك الدكتور سيمون لوك، من جامعة بريستول: "تشير حساباتنا ونماذج الكمبيوتر إلى درجة حرارة وحجم المادة المتوهجة، فضلا عن مقدار الوقت الذي استمر فيه التوهج، وهو ما يتوافق مع اصطدام اثنين من الأجسام".



كما أنه بعد حوالي ثلاث سنوات من اكتشاف التوهج، مرت سحابة الغبار الناتجة عن الاصطدام في النهاية أمام ASASSN-21qj، وهذا هو ما تسبب في تعتيم سطوع النجم عند الأطوال الموجية المرئية.












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