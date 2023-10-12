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آبل تعمل على إصلاح خلل فى ساعتها الذكية يستنزف بطارية آيفون

10/12/2023 2:33:20 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت آبل مؤخرًا تحديث iOS 17.0.3 لإصلاح الخلل الذي كان يتسبب في ارتفاع درجة حرارة موديلات آيفون 15 برو، وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو،
أن التحديث عالج أيضًا خطأ آخر كان يستنزف بطارية آيفون.



أكدت الشركة أن تحديث iOS 17.1 beta 3 يعمل على إصلاح الخلل الذي أثر على عمر بطارية آيفون عندما تم إقرانه بساعة Apple Watch التي تعمل بنظام watchOS 10.1.



لماذا يجب أن يحصل مستخدمو آيفون وآبل ووتش على هذا التحديث؟


في ملاحظات الإصدار التجريبي الثالث من التحديث 17.0.3 (تم رصده بواسطة 9to5Mac)، لاحظت آبل أنها طرحت تحديثًا جديدًا لمستخدمي آبل ووتش أيضًا.



يعمل نظام watchOS 10.1 على إصلاح مشكلة "زيادة استهلاك الطاقة"، ومع ذلك يحتاج مستخدمو آيفون أيضًا إلى تحديث هواتف آيفون الخاصة بهم بأحدث إصدار للتخلص من هذه المشكلة.



لم تشارك آبل أي تفاصيل محددة حول سبب الخطأ أو ما إذا كان أحد أسباب ارتفاع درجة حرارة طرازات آيفون 15 برو.



أبرزت ملاحظات الإصدار أيضًا أنه يجب على المستخدمين التحديث إلى أحدث إصدار تجريبي لتجنب الخطأ الذي يتسبب في تعطل تطبيق Wallet عند التشغيل.



كيفية تنزيل التحديث


التحديث التجريبي متاح فقط للمطورين الذين يمكنهم تثبيته بالانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج على أجهزة iPhone الخاصة بهم. يتوفر iOS 17.1 أيضًا للأجهزة المسجلة في برنامج Apple Beta Software.



وفقًا لشركة Apple، من المتوقع أن يتم إصدار iOS 17.1 للجمهور في وقت لاحق من هذا الشهر، ومع ذلك، لم تعلن الشركة بعد عن موعد محدد لطرحها.




iOS 17.1 يوفر أيضًا ميزات جديدة


تم إعداد iOS 17.1 ليأتي مع العديد من الميزات الجديدة، ومع هذا التحديث، ستعرض Apple Music زرًا جديدًا للأغاني المفضلة، بالإضافة إلى خيارات لتخصيص العمل الفنى لقائمة التشغيل.



يضيف التحديث أيضًا خيارًا جديدًا إلى وضع الاستعداد الذي يقوم بإيقاف تشغيل الشاشة بعد 20 ثانية.



وهناك أيضًا تبديل جديد فى الإعدادات يسمح للمستخدمين باستخدام البيانات الخلوية لإكمال عمليات نقل AirDrop.



بالنسبة لمستخدمي iPhone 15 Pro، يغير التحديث أيضًا سلوك زر الإجراء لتجنب المشغلات غير المقصودة، في الحالات التي يكون فيها آيفون في جيب المستخدم.
















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