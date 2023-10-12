النفط يواصل انخفاضه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.
ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 85.41 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.59 بالمئة إلى 83 دولارا للبرميل.
وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع.
وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء.
وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضا 3.6 مليون برميل.
--(بترا)
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