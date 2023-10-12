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انخفاض النفط بعد زيادة مفاجئة للمخزونات الأميركية

10/12/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة متأثرة بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الإمدادات. وبحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 85.41 دولار للبرميل. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.59 بالمئة إلى 83 دولارا للبرميل.

وتخلى كلا الخامين القياسيين عن معظم مكاسبهما في بداية الأسبوع، نقلا عن سكاي نيوز

وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، الأربعاء.
وهذا أعلى بكثير من الزيادة البالغة 500 ألف برميل التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضا 3.6 مليون برميل، وهو ما يخالف تماما انخفاضا يبلغ 800 ألف برميل توقعه المحللون لتستمر المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وتترقب الأسواق المزيد من البيانات عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

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