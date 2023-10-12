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القيسي: إلغاء حجوزات السياحة فردي وخاص بالبرامج المشتركة مع الأراضي المحتلة

10/12/2023 2:31:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي إن إلغاء الحجوزات السياحية إلى الأردن محدود ويمثل بحالات فردية.

وأضاف القيسي لـ"الغد"، أن اجتماعات عقدت مع الشركاء في القطاع السياحي لبحث أثر ما يجري من أحداث في غزة على القطاع السياحي.

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وأكد أن الحجوزات الفردية تتركز على البرامج السياحية المشتركة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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