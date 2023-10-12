القيسي: إلغاء حجوزات السياحة فردي وخاص بالبرامج المشتركة مع الأراضي المحتلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي إن إلغاء
الحجوزات السياحية إلى الأردن محدود ويمثل بحالات فردية.
وأضاف القيسي لـ"الغد"، أن اجتماعات
عقدت مع الشركاء في القطاع السياحي لبحث أثر ما يجري من أحداث في غزة على القطاع
السياحي.
عدوان الاحتلال يضعف الموسم السياحي
وأكد أن الحجوزات الفردية تتركز على البرامج
السياحية المشتركة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
MENAFN12102023000072011014ID1107233467
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.