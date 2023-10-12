Thursday, 12 October 2023 10:46 GMT

ارتفاع الدخل السياحي إلى 4 مليارات دينار في 9 أشهر

10/12/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق الدخل السياحي خلال شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 نمواً نسبته 15.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 474.8 مليون دينار (669.7 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.

أما خلال التسعة شهور الأولى من العام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 37.7% بتسجيله لما قيمته 4,125.8 مليون دينار (5,819.1 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,058.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1%؛ وذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,229.7 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 55.1%.

وفي الوقت ذاته، أشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 بما نسبته 22.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليبلغ 100.4 مليون دينار (141.6 مليون دولار).

أما خلال التسعة شهور الأولى من العام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 32.9% وتسجيله لما قيمته 1,055.5 مليون دينار (1,488.7 مليون دولار).

MENAFN12102023000072011014ID1107233466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث