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إطلاق حملة أغيثوا غزة لدعم أهالي القطاع

10/12/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن إطلاق حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية والتبرع بالدم لدعم أهل قطاع غزة من خلال اللجنة الاجتماعية لموظفي الوزارة.

جاء ذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالوقوف مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال إرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة.

وأكدت الوزارة أن حملة "أغيثوا غزة" جزء من واجب موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للمساهمة في توفير بعض المستلزمات الإغاثية والطبية والوقود والمواد الضرورية التي تحتاج إليها المستشفيات للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني الراهن.

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