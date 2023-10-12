إطلاق حملة أغيثوا غزة لدعم أهالي القطاع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن إطلاق حملة لجمع التبرعات النقدية
والعينية والتبرع بالدم لدعم أهل قطاع غزة من خلال اللجنة الاجتماعية لموظفي
الوزارة.
جاء ذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية
بالوقوف مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال إرسال مساعدات إنسانية وطبية
عاجلة.
وأكدت الوزارة أن حملة "أغيثوا غزة"
جزء من واجب موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الوطني والإنساني تجاه أبناء
شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للمساهمة في توفير بعض المستلزمات الإغاثية والطبية
والوقود والمواد الضرورية التي تحتاج إليها المستشفيات للتخفيف من صعوبة الوضع
الإنساني الراهن.
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