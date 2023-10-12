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اتفاقية تعاون بين اتحاد الكرة مع كباتن

10/12/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- وقع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اليوم على اتفاقية تعاون مع شركة "كباتن" الإلكتروني، بحضور الأمين العام للاتحد خليل السالم الأمين العام والمدير التنفيذي لشركة "كباتن" عمر الحديد اللذان وقعا الاتفاقية التي جرت مراسمها بمقر الاتحاد بالعاصمة عمان.

وبموجب هذه الاتفاقية سيكون "كباتن" الرياضي التكنولوجي، منصة والنظام الشامل لإدارة كافة البيانات والاحصائيات الخاصة بالبطولات واللاعبين التي ينظمها اتحاد غرب آسيا، من خلال تقديم المعلومات الشاملة والمدعمة بالأرقام سواء على صعيد المنتخبات أو اللاعبين كأفراد، كعدد الأهداف المسجلة وكيفية إحرازها ونسب الاستحواذ والعديد من المعلومات العامة.

ويختص التطبيق بتوفير نظام خاص يسهم عبر البيانات التي يوفرها بمراقبة الأداء، وبالتالي العمل على تطوير القدرات وتمكين كرة القدم، وإفساح المجال أمام المدربين واللاعبين لوضع آليات التدريب وفقا للأرقام والاحصائيات خلال المباريات، كما يتيح النظام للاعبين أنفسهم التسجيل بحسابات شخصية والاطلاع على كافة المباريات التي خاضوها في بطولات اتحاد غرب آسيا والمعلومات المرافقة لتلك المشاركات.

وعن توقيع الاتفاقية، عبر السالم وحديد عن اعتزازهما بهذه الشراكة التي ستنعكس إيجابا على الطرفين.

وقال السالم: "لقد بات لبطولات اتحاد غرب آسيا موقعا لافتا بفضل تطور مستواها الفني والتنظيمي، وستسهم هذه الاتفاقية بتشكيل إضافة نوعية لهذه البطولات، عبر قيام التطبيق بمتابعتها رقميا واحصائيا، وهو ما يخدم الاتحاد من جهة والاتحادات الأهلية واللاعبين من جهة أخرى".

وبدوره، اعتبر الحديد أن دخول بطولات اتحاد غرب آسيا إلى دائرة البطولات التي يتابعها تطبيق "كباتن" سيدعم من توجهات المنصة الساعية لخدمة كرة القدم لجميع المؤسسات والجمهور وغيرهم من المعنيين، ذلك أن اتحاد غرب آسيا من أنشط الاتحادات الإقليمية في القارة وأوسعها انتشارا إلى جانب بطولاته الدورية والقوية.

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