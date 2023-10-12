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أحمد هايل مديرا فنيا لفريق الفيصلي

10/12/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - قررت إدارة النادي الفيصلي في جلستها التي عقدتها مساء اليوم برئاسة المهندس نضال الحديد، تعيين المدرب الوطني احمد هايل مديرا فنيا للفريق خلفا للمدير الفني السابق التونسي غازي الغرايري، والذي أنهت الإدارة عقده وجهازه المعاون نظرا لسوء النتائج الفنية؛ وإلاداء غير المقنع اخلال الفترة الماضية في منافسات دوري المحترفين، ودوري ابطال اسيا في ظل خسارة المباراة الأولى أمام فريق ناساف الاوزبكي على أرضه وبين جماهيره بهدف من دون رد، والثانية امام فريق الشارقة بنفس النتيجة.
وتضم الجهاز الفني الجديد مؤيد ابو كشك مدربا عاما، عامر شيفع مدربا للحراس.
وسيقود هايل اول جرعة تدريبية للفريق يوم بعد غد السبت على ملعب النادي، تحضيرا للمواجهة القوية مع فريق السد القطري، يوم الثالث عشر من الشهر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.
ويعد أحمد هايل، الذي لعب لفريق الفيصلي َحقق معه العديد من الالقاب، واحدا من أبرز المهاجمين الذين عرفتهم الملاعب الأردنية، ويملك سيرة تدريبية طيبة مع المنتخبات الوطنية، حيث أشرف على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، ونال معه لقب بطولة غرب آسيا الثانية، التي جرت في السعودية عام 2021، في إنجاز أردني غير مسبوق في منافسات بطولات غرب آسيا للرجال، كما عمل هايل في الجهاز الفني لمنتخب النشامى، كما عمل في الموسم الحالي مدربا عاما لفريق الحسين، قبل يقدم استقالته بعد خلفا مع المدير الفني ميتا.
ونال أحمد هايل خلال الفترة الماضية، الاحترام والثناء من الشارع الرياضي الأردني، وهو يتولى مهمة المدير الفني لأول مرة في مسيرته، ويقود المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة إلى لقب غال، حيث ظهرت بصمته واضحة على أداء اللاعبين وتحركاتهم المدروسة داخل أرضية الملعب، وفق تنوع تكتيكي ناضج.
واكتسب هايل الثقة بقدراته التدريبية، حيث خطف الأضواء، وقطف ثمرة اجتهاده سريعا، كمدرب ظهرت بصمته على منتخب المستقبل.

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