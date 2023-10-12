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الكتة يواجه يرموك البقعة بـكأس اليد اليوم

10/12/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي الكتة ويرموك البقعة، ضمن لقاءات الدور الأول من بطولة كأس الأردن لكرة اليد.
المباراة ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة كون الفريقين يسعيان لتحقيق الفوز والتقدم نحو دور الثمانية، ورغم أن الأفضلية تذهب لفريق الكتة، الذذي استحق الثبات في دوري الدرجة الأولى، إلا أن فريق يرموك البقعة لديه بعض الأوراق التي تعزز من فرصته في مجاراة منافسه الكتة.
الفائز من هذه المباراة ينتقل لمواجهة فريق العربي، في الوقت الذي تحتتم فيه لقاءات الدور الأول يوم غد، من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي كفرسوم وساكب، والتي تبدأ عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، والفائز بينهما ينتقل لمقابلة فريق الحسين إربد.
وكان فريق وادي السير، حقق الفوز في الدور الأول على فريق يرموك الشونة، واتنقل لمواجهة فريق السلط (حامل اللقب)، وكذلك انتقل فريق القوقازي إلى دور الثمانية لمواجهة فريق الأهلي، وذلك بعد الفوز الذي حققه على فريق أم جوزة في الدور الأول.
ويذكر أن المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن تقام يوم الثلاثاء 7 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، كما تستضيف الصالة ذاتها، مباراتي الدور قبل النهائي، واللتين تقامان يوم الأحد 29 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

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