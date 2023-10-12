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الاتحاد يستقطب برنامجا إحصائيا فنيا ويشارك في دورة متخصصة

10/12/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن استقطابه برنامجا إحصائيا متطورا، مشيرا إلى أنه يوفر قاعدة بيانات تحليلية شاملة عن اللاعبين واللاعبات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، مشددا على أنه يفيد الأجهزة الفنية والمدربين في الأندية والمنتخبات الوطنية في تحليل الأداء وتطويره، ضمن مساعي اتحاد اللعبة إلى مواكبة التطور الحاصل في الأساليب التدريبية الحديثة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات عن ترشيح عدد من المدربين الوطنيين، للمشاركة في دورة المعلومات والإحصاء (VIS)، والتي سينظمها الاتحاد العربي في مركز البحرين الدولي لتطوير الكرة الطائرة، خلال الفترة 12-16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مبينا أن الغاية تتلخص في تطوير قدرات مدربينا من النواحي الإحصائية والتحليلية، إلى جانب التأكيد على أهمية محلل الأداء من الناحية الفنية، والذي سنسعى إلى تأكيد وجوده ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره عنصرت مهمت في مساعي التطوير وتوفير منظومة عميلة فنية متكاملة دافعة للتطوير وتحسين النتائج والانجازات للمنتخبات الوطنية.

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