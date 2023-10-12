منتخب التايكواندو يكتفي ببرونزية الصادق في جائزة الصين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اكتفى المنتخب الوطني للتايكواندو بالميدالية البرونزية التي حققتها اللاعبة جوليانا الصادق لوزن تحت 67 كغم، في اختتام منافسات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة الصين" للتايكواندو التي اختتمت يوم أمس في مدينة تاي يوان.
وودع البطولة يوم أمس كل من: راما أبو الرب (وزن فوق 67 كم)، أنس الصادق وفهد عمار (وزن فوق 80 كغم)، وخسرت أبو الرب في مباراتها الأولى أمام اللاعبة الصنية زيق زوهي 0-2، وخسر فهد عمار في مباراته الأولى أمام اللاعب الكوري سانووان كان 0-2، وفاز الصادق في مباراته الأولى على اللاعب الصيني ايواكس وان 2-0، وخسر الثانية أمام اللاعب الروسي (تحت علم الاتحاد الدولي للتايكواندو) فالدي سلاف لارين 1-2.
وكان ودع البطولة أول من أمس كل من: زيد الحلواني وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم).
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