Thursday, 12 October 2023 10:45 GMT

منتخب التايكواندو يكتفي ببرونزية الصادق في جائزة الصين

10/12/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اكتفى المنتخب الوطني للتايكواندو بالميدالية البرونزية ‏التي حققتها اللاعبة ‏جوليانا الصادق لوزن تحت 67 كغم، في اختتام منافسات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من ‏سلسلة الجائزة الكبرى ‏‏"جائزة الصين" للتايكواندو التي اختتمت ‏يوم أمس في مدينة تاي يوان‏‏.‏
وودع البطولة يوم أمس كل من: راما أبو الرب (وزن فوق 67 كم)، ‏أنس الصادق وفهد ‏عمار (‏‎وزن فوق 80 كغم)، وخسرت أبو الرب ‏في مباراتها الأولى أمام اللاعبة الصنية زيق زوهي 0-2، ‏وخسر فهد ‏عمار في مباراته الأولى أمام اللاعب الكوري سانووان كان 0-2، ‏وفاز الصادق ‏في مباراته الأولى على اللاعب الصيني ايواكس وان ‏‏2-0، وخسر الثانية أمام اللاعب الروسي ‏‏(تحت علم الاتحاد الدولي ‏للتايكواندو) فالدي سلاف لارين 1-2.‏
وكان ودع البطولة أول من أمس كل من: زيد الحلواني وزيد ‏‏مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 ‏كغم).‏

MENAFN12102023000072011014ID1107233451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث