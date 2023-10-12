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عموتة: البطولة فرصة للتعرف على اللاعبين عن قرب

10/12/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن مواجهة منتخب إيران مهمة، كونه واحدا من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية، موضحا بأن المنتخب يجب أن يلعب مع منتخبات أقوى منه على الورق لتحقيق الاستفادة الفنية.
وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن البطولة الرباعية فرصة مهمة للتعرف أكثر على لاعبين المنتخب الوطني، وذلك في ثاني تجمع له تحت قيادة "النشامى"، مع ذكره بأن هناك تحسنا على أداء اللاعبين فرديا وجماعيا.
وأضاف: "قمنا باستدعاء لاعبين غابوا عن فرقهم مؤخرا من أجل إعادة الثقة لهم ومنحهم فرصة، وتحديدا المتواجدين في الخارج، وطالب اللاعبين أن يتخذوا موسى التعمري كمثال للنجاح لهم، والفريق لا يمكن الاعتماد عليه فقط، رغم قيمته الفنية الكبيرة بما يقدمه في الدوري الفرنسي".
وعن استبعاد يزن العرب وعبد الله الفاخوري عن قائمة المنتخب بسبب تصرفاتهما مع أنديتهما، أوضح عموتة أن أي لاعب يجب أن يتحمل تصرفاته، وأن المنتخب لن يجلب أي لاعب لا يلعب باستمرار مع ناديه، مؤكدا وقوفه إلى جانب العرب ودعمه له رغم عدم رضاه عن تصرفه، فيما أكد بأن اللاعب فادي عوض سيكون ضمن اختياراته في المراحل المقبلة.
وبدروه، أشاد المدير الفني للمنتخب الإيراني أمير قلعة نويي، بالمنتخب الوطني الذي يملك عناصر مميزة حسب وصفه، مفيدا بأن منتخب بلاده يغيب عنه 10 لاعبين بداعي الإصابة.
وأشار نويي إلى أن لاعبه المحترف في بورتو البرتغالي مهدي طارمي ولاعب المنتخب الوطني موسى التعمري يقدمان أداء مميزا في البطولات الأوروبية، ولا يمكن المقارنة بينهما للعبهما في بلدين مختلفين.
وذكر المدير الفني للمنتخب القطري كارلوس كيروش، أن البطولة تعد فرصة إضافية له من أجل التحضير بصورة أفضل لتصفيات المونديال ونهائيات آسيا، موضحا بأن المنتخب العراقي يمتلك لاعبين جيدين، وأن هدفه بلوغ النهائي ومواجهة الطرف الفائز من المباراة الأخرى.
وبين المدير الفني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس، أن البطولة الرباعية مهمة كونها تأتي قبل التصفيات المونديالية، إلى جانب تواجد منتخبات قوية بها، مفيدا بأن مواجهة قطر صعبة ومعقدة ويأمل في بلوغ النهائي من خلالها والظفر باللقب.

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