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إندونيسيا وأستراليا تنافسان السعودية على استضافة مونديال 2034

10/12/2023 2:30:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تجري إندونيسيا محادثات مع أستراليا لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2034 في كرة القدم، رغم إعلان الاتحاد الآسيوي دعم ملف ترشح السعودية، وذلك وفقا لرئيس اتحاد اللعبة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعا الأسبوع الماضي الاتحادات الوطنية من آسيا وأوقيانيا لتقديم ملفات الترشح لاستضافة كأس العالم في نسخة العام 2034، بعد تسمية الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية.
وسيكون الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشح في 31 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2023، ويصادق كونغرس فيفا على ملف الاستضافة النهائي اعتبارا من الربع الأخير للعام 2024.
وقال إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي، الوزير والرئيس السابق لنادي إنتر الإيطالي: "إن جاكرتا وكانبيرا قد تعدان الملف الخاص بهما، وذكر لمراسلين صحفيين أنه أثار المسألة مع نظيره الأسترالي في الجمعية العمومية لفيفا في رواندا خلال شهر آذار (مارس) الماضي، وأن المحادثات مستمرة منذ ذلك الوقت".
وقال في مؤتمر صحفي: "آنذاك، قالت أستراليا فلنذهب معا، أجبت حسنا، نحن مستعدون والأمر متروك لحكومة كل دولة بالتحدث"، مضيفا أن الموعد النهائي المحدد من قبل فيفا نهاية الشهر الحالي سرع المحادثات، وأنه أثار المسألة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي رد بشكل إيجابي: "سألني الطرف الأسترالي مجدداً دعونا نفعل ذلك بجدية".
وتشمل خيارات الملف المشترك إندونيسيا وأستراليا مع نيوزيلندا، أو إندونيسيا وأستراليا مع ماليزيا وسنغافورة بحسب ما أضاف: "ما نزال منفتحين على تلك الخيارات، وما يزال أمامنا بضعة أسابيع قبل انتهاء مهلة الترشح".
وكانت أستراليا عبرت عن اهتمامها باستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد استضافتها الناجحة لنهائيات السيدات بالتشارك مع جارتها نيوزيلندا، حيث قال الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون: "رؤيتنا تمتد محليا وعالميا، نكون في أفضل حالاتنا في أستراليا عندما نجلب أبرز البطولات لجماهيرنا".
وعن آفاق أستراليا وطموحها باستضافة مونديال 2034، قال جونسون لوكالة فرانس برس: "من دون أي شك، ستستضيف أستراليا كأس العالم للرجال في يوم من الأيام. وهل أفضل من القيام بذلك بعد استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم للسيدات".
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن سابقا عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكانت السعودية أعلنت عن نيتها الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدا رسميا بالتزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي "فيفا".
وتعتزم المملكة بترشحها لاستضافة مونديال 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرصها على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في الوقت ذاته تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.
وقال رئيس الاتحاد السعودي وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح السعودية باستضافة نسخة العام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".
وأضاف المسحل، أن السعودية تركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات البلاد لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية الترشح وبعد أقل من 72 ساعة بتأييد أكثر من 70 اتحادا من مختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم السعودية لاستضافة البطولة، ومنها قطر التي استضافت كأس العالم 2022 كأول دولة عربية وشرق أوسطية تحظى بتنظيم المونديال.
وتتمتع السعودية بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتشمل قائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها السعودية مسابقات رياضية بارزة تشارك فيها مجموعة واسعة من أبرز الرياضيين من الجنسين في العديد من الألعاب المختلفة، ومنها كرة القدم ورياضة المحركات والتنس والفروسية والرياضات الإلكترونية والغولف وغيرها من الألعاب الرياضية العالمية.
ووفقا لموقع اتحاد الكرة السعودي، سيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشح السعودية لاستضافة المونديال، علما بأن النسخة المقبلة 2026 من البطولة ستقام في أميركا والمكسيك وكندا، في حين أعلن الفيفا قبل أيام إقامة نسخة 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال. -(وكالات)

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