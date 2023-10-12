Thursday, 12 October 2023 10:45 GMT

قطيشات: الأردن يستضيف العديد من البطولات العربية على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية

10/12/2023 2:30:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






كشف نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، عن استضافة بطولات أندية الرجال والسيدات والواعدين العربية للموسم المقبل 2024، والبطولة العربية للناشئين والبطولة العربية للسيدات، والبطولة العربية لأندية السيدات في الموسم 2025، مشيرا إلى أن الاتحاد الأردني سيشارك في جميع البطولات ولجميع الفئات للجنسين، ضمن مساعي التطوير ورفع المستويات وتحقيق الإنجازات الوطنية وتأكيد حضور الطائرة الأردنية، بحسب توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل.
وحول موعد استضافة البطولات العربية في عمان وبدء التحضيرات الإدارية، رد القائم قطيشات: " حدد اتحاد العربي موعد بطولة الاندية العربية للرجال في عمان في النسخة 42، خلال الفترة 17- 29 شباط (فبراير) المقبل، وموعد بطولة الواعدين تحت 17 سنة- في عمان خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وبطولة أندية السيدات في كانون الثاني (يناير) 2025 في عمان".
وزاد قطيشات: " تحضيراتنا تتوزع في اتجاهين، الأول من الناحية الإدارية والتنظيمية، ولدينا خطة تتفرع فيها اللجان العاملة، وتلتقي الجهود نحو تحقيق النجاح المأمول على غرار الاستضافات السابقة، وسنبدأ في تجهيز الصالات الخاصة بالمباريات الرسمية والتدريبية، خاصة وأن هناك لجانا من الاتحاد العربي ستشكف على جهوزية الصالات قبل موعد استضافة البطولة، إلى جانب جلب الرعاة والداعمين التي تساعدنا في تنفيذ خططنا بشكل متكامل وشمولي لجميع حاجيات النجاح الإداري".
وأضاف: "ويتركز الاتجاه الثاني نحو تجهيز أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية بمستوى الأحداث العربية، ونعتبر أنفسنا والأندية في "خندق" واحد، ونشترك في هدف تأكيد الحضور والإنجاز للطائرة الأردنية، وسنوفر لممثلينا شباب الحسين وعيرا كل أشكال الدعم، وننظر بذات الاتجاه نحو تجهيز المنتخبات الوطنية للاستحقاقات العربية، حيث تواصل المنتخبات لجميع الفئات والجنسين تدريباتها، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي وجهازه الوطني المعاون، ونوجه بوصلتنا نحو منصات التتويج العربية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية".
وعن أجندة الاتحاد العربية للموسم 2024-2025 واهتمام الاتحاد بالمشاركة في جميع الاستحقاقات، أجاب قطيشات: " ما تاكيده على عزم اتحاد الكرة الطائرة على المشاركة في جميع الاستحقاقات العربية للجنسين، حيث مسابقة الكرة الطائرة ضمن فعاليات دورة الألعاب العربية السابعة للسيدات، والتي ستقام في الشارقة خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل، والبطولة 31 للرجال، والبطولة 21 للسيدات العربية، والبطولة العربية الثانية للناشئين والأولى للنشات للكرة الطائرة الشاطئية التي ستقام في في سورية خلال آب (أغسطس) المقبل، والبطولة العربية 23 للرجال في البحرين في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وسنواصل مشاركاتنا في الموسم 2025، حيث البطولة 43 للاندية العربية في تونس في شباط (فبراير)، والبطولة العربية 32 للرجال و22 للسيدات للكرة الشاطئية، والبطولة الثالثة للناشئين والثانية للناشئات في لبنان خلال شهر آب (أغسطس)".

MENAFN12102023000072011014ID1107233448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث