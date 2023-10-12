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النشامى يبحث عن النتيجة والأداء أمام إيران بالبطولة الرباعية

10/12/2023 2:30:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






تنتظر المنتخب الوطني لكرة القدم مهمة صعبة الليلة، عندما يواجه نظيره الإيراني عند الساعة التاسعة مساء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية التي تقام بفترات التوقف الدولية المعتمدة.
ويبحث المنتخب الوطني عن الاداء والنتيجة في مباراة اليوم أمام إيران، في خطوة مهمة قبيل تصفيات المونديال.
وتشهد البطولة مشاركة منتخبي قطر والعراق أيضا، واللذين سيلتقيان قبيل هذه المواجهة على الملعب نفسه عند الساعة السادسة مساء، على أن يتأهل الفائز من كل مواجهة للمباراة النهائية التي ستقام مساء الثلاثاء، فيما سيلعب الخاسران باليوم ذاته لقاء تحديد المركز الثالث.
ويتطلع "النشامى" لتغيير الصورة التي ظهر بالتجمع الأخير، بخسارته في مبارتين وديتين أمام النرويج وأذربيجان، علما بأنها ستكون المباراة الثالثة تحت قيادة المدرب المغربي حسين عموتة، ما يجعله أمام فرصة مواتية لإثبات قدراته الفنية في قيادة سفينة المنتخب لبر الأمان في الاستحقاقات المقبلة.
وكان المنتخب الوطني، نال لقب البطولة الرباعية في العام الماضي، بعد أن فاز على المنتخب السوري في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد، فيما تجاوز منتخب سلطنة عمان بالمشهد الختامي بهدف نظيف.
وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا عن فتح أبواب المدرجات بالمجان أمام الجماهير، من أجل مساندة ودعم المنتخب الوطني في البطولة، فيما تفاوتت أسعار تذاكر جماهير المنتخبات الأخرى، مع توقعات بحضور جماهيري كبير للجالية العراقية في الأردن لمساندة "أسود الرافدين".
وتعد مواجهة الليلة الرابعة عشرة في تاريخ المنتخبين على جميع الأصعدة، حيث حقق المنتخب الوطني نتيجة الفوز في 4 مناسبات، مقابل خسارته في 7 مباريات، وانتهاء 3 مباريات بنتيجة التعادل، علما بأن المنتخب سجل 10 أهداف واستقبال 15 هدفا.
ويسعى المنتخب الوطني إلى الاستفادة قدر المستطاع من مواجهة الليلة، باعتبار أن منافسه يتمتع بإمكانيات فنية عالية، ما يدفع المدرب للعمل على إيقاف خطورة مفاتيح اللعب لديهم، مع تفعيل أدوار مهاجمي المنتخب المميزة وفي مقدمتهم نجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة الدولية الرباعية كلا من: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، مهند خير الله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد عرسان، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات، مهند أبو طه وأمين الشناينة.
ومن المتوقع أن يعتمد عموتة في تشكيلته الأساسية على كل من: يزيد أبو ليلى، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب، مهند خير الله، فراس شلباية، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، موسى التعمري، أنس العوضات، علي علوان ويزن النعيمات.
وبدوره، يعيش المنتخب الإيراني تحت قيادة مدربه الوطني أمير قلعة نويي حالة معنوية جيدة، بعد نتائج التجمع الأخير الذي شهد فوز إيران في مباراتيها الوديتين على بلغاريا 1-0 وعلى أنغولا 4-0، وتحتل حاليا المركز 21 عالميا والثاني على صعيد القارة الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب الإيراني كلا من: علي رضا بیرانوند، بیام نیازمند، سید حسین حسیني، إحسان حاج صفي، میلاد محمدي، شجاع خلیل‌ زاده، محمد حسین کنعاني زادكان، مرتضی بورعلي كنجي، محمد دانشكر، أمین حزباوي، صادق محرمي، رامین رضاییان، روزبه جشمي، سعید عزت‌ الله، أحمد نورالله، محمد محبي، جواد حسین‌ نزاد، سامان قدوس، علي رضا جهان بخش، مهرداد محمدي، کریم انصاري فرد، مهدي طارمي وسردار آزمون.
وتعد البطولة الرباعية المحطة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الوطني المقبل على المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تبدأ الشهر المقبل، إلى جانب مشاركته الخامسة في نهائيات كأس آسيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.

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