Thursday, 12 October 2023 10:44 GMT

القهوة تساعدك على فقدان وزنك.. بشرط واحد

10/12/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت دراسة جديدة أن تناول كوب من القهوة يومياً بساعد في إنقاص الوزن، ولكن بشرط هو أن تكون هذه القهوة غير محلاة.

ووفقاً لشبكة ((فوكس نيوز)) البريطانية، فقد أجريت الدراسة بواسطة باحثين من قسم التغذية في كلية ((تي إتش تشان)) للصحة العامة في جامعة هارفارد، حيث قاموا بجمع البيانات من ثلاث دراسات سابقة، الأولى أجريت بين عامي 1986 و2010، والثانية بين عامي 1991 و2015، في حين أجريت الثالثة بين عامي 1991 و2014.

وركز البحث على العلاقة بين عادات استهلاك القهوة وتغيرات وزن الجسم كل 4 سنوات.

ووجدت الدراسة أن شرب كوب واحد من القهوة غير المحلاة يومياً ارتبط بانخفاض قدره 0.12 كيلوغرام في وزن الجسم كل عام في المتوسط.

مع ذلك، فإن المشاركين الذين قاموا بشرب القهوة المحلاة يومياً، اكتسبوا 0.09 كيلوغرام خلال نفس الفترة.

وكانت هذه الارتباطات بين استهلاك القهوة والتغيرات في وزن الجسم أكثر وضوحاً بين المشاركين الأصغر سناً وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بحسب الباحثين.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، إيرين بالينسكي: ((إن زيادة تناول المشروبات الدافئة الخالية من السعرات الحرارية قد يحسن وزن الجسم، حيث إن زيادة السوائل، وخاصة السوائل الدافئة، يمكن أن تحسن الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية الإجمالية على مدار اليوم)).

وأشارت بالينسكي إلى أن إضافة السكر يمكن أن تلغي فائدة فقدان الوزن المرتبطة بالقهوة، حيث يمكن أن تكون مصدراً للسعرات الحرارية الإضافية دون توفير الشعور بالشبع، نقلا عن موقع الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فقد أكدت أن إضافة الحليب للقهوة قد يكون له فوائد صحية، نظراً لاحتوائه على البروتين والدهون التي تساعد على الشبع.

وسبق أن ذكرت دراسة نشرت في شهر مارس (آذار) الماضي أن وجود مستويات عالية من الكافيين في الدم قد يقلل من كمية الدهون في الجسم ويخفض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، فيما أكدت دراسة نشرت عام 2021 أن تناول فنجان قهوة قبل نصف ساعة من ممارسة الرياضة يزيد بشكل ملحوظ من مستوى أكسدة (تكسير) الدهون، خاصة في فترة ما بعد الظهر.

MENAFN12102023000072011014ID1107233444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث