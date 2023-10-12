فقدان القدرة على تحديد الاتجاهات مرتبط بألزهايمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت دراسة جديدة أن فقدان القدرة على تحديد الاتجاهات والوصول إلى الوجهة بسرعة يمكن أن يكون أحد العلامات الأولى لمرض ألزهايم .
وبحسب صحيفة ((التلغراف)) البريطانية، فقد أجريت الدراسة على 160 شخصاً
فوق سن الستين، طُلب منهم السير في طريق محدد باستخدام نظارات الواقع
الافتراضي.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض ألزهايمر في مراحله
المبكرة ((أظهروا صعوبة في الإحساس بالاتجاه))، أي القدرة على تحديد
الاتجاهات والوصول لوجهتهم بسرعة، في حين أن مجموعات كبار السن الأصحاء
والأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي طفيف، لم يكن لديهم المشكلة نفسها.
وقالت الدكتورة أندريا كاستينيارو، المؤلفة المشاركة في الدراسة، وهي
أستاذة في معهد علم الأعصاب الإدراكي بجامعة كوليدج لندن: ((لقد فقد الأشخاص
المصابون بمرض ألزهايم في مراحله المبكرة القدرة على تحديد الاتجاهات كما
بالغوا في تقدير المنعطفات أثناء اختبار المشي، فقد اعتقدوا أنهم قد
انعطفوا بمقدار 160 درجة في المتوسط في حين أنهم انعطفوا فقط بمقدار 100
درجة)).
ولفتت
كاستينارو إلى أن النتائج، التي نشرت في مجلة Current Biology، ((تقدم
وسيلة جديدة للتشخيص المبكر لمرض ألزهايمر من خلال التركيز على مشكلات
الحركة)).
وأكدت أن ما يميز هذه الاختبارات هو السرعة، مقارنة بالاختبارات
التقليدية، مضيفة أنه ((كلما تم اكتشاف المرض في وقت مبكر، كان من الممكن
إدارته وعلاجه بشكل أفضل)).
يذكر أن مرض ألزهايم هو السبب الأكثر شيوعاً للخرف عند كبار السن،
ويصيب أكثر من 55 مليون شخص حول العالم، وفقاً لبيانات منظمة الصحة
العالمية.
MENAFN12102023000072011014ID1107233442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.