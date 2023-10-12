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فقدان القدرة على تحديد الاتجاهات مرتبط بألزهايمر

10/12/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت دراسة جديدة أن فقدان القدرة على تحديد الاتجاهات والوصول إلى الوجهة بسرعة يمكن أن يكون أحد العلامات الأولى لمرض ألزهايم .

وبحسب صحيفة ((التلغراف)) البريطانية، فقد أجريت الدراسة على 160 شخصاً فوق سن الستين، طُلب منهم السير في طريق محدد باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض ألزهايمر في مراحله المبكرة ((أظهروا صعوبة في الإحساس بالاتجاه))، أي القدرة على تحديد الاتجاهات والوصول لوجهتهم بسرعة، في حين أن مجموعات كبار السن الأصحاء والأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي طفيف، لم يكن لديهم المشكلة نفسها.

وقالت الدكتورة أندريا كاستينيارو، المؤلفة المشاركة في الدراسة، وهي أستاذة في معهد علم الأعصاب الإدراكي بجامعة كوليدج لندن: ((لقد فقد الأشخاص المصابون بمرض ألزهايم في مراحله المبكرة القدرة على تحديد الاتجاهات كما بالغوا في تقدير المنعطفات أثناء اختبار المشي، فقد اعتقدوا أنهم قد انعطفوا بمقدار 160 درجة في المتوسط في حين أنهم انعطفوا فقط بمقدار 100 درجة)).

ولفتت كاستينارو إلى أن النتائج، التي نشرت في مجلة Current Biology، ((تقدم وسيلة جديدة للتشخيص المبكر لمرض ألزهايمر من خلال التركيز على مشكلات الحركة)).

وأكدت أن ما يميز هذه الاختبارات هو السرعة، مقارنة بالاختبارات التقليدية، مضيفة أنه ((كلما تم اكتشاف المرض في وقت مبكر، كان من الممكن إدارته وعلاجه بشكل أفضل)).

يذكر أن مرض ألزهايم هو السبب الأكثر شيوعاً للخرف عند كبار السن، ويصيب أكثر من 55 مليون شخص حول العالم، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

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