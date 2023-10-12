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خاطبته بـأستاذ أدرعي.. هجوم على إعلامية لبنانية استضافت أفيخاي

10/12/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تعرضت الإعلامية اللبنانية ليال الاختيار لهجوم واسع على إثر استضافتها المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث نادته بـ"أستاذ"، وذلك إثر تغطيتها أحداث غزة من استديوهات قناة "العربية".

وكتبت الاعلامية مريم البسام في منشور على منصة X: "استاذ ادرعي !!! وبتجي بتنظّر علينا بالوطنية! هذا تواصل مع العدو "استاذه" اختيار والله استحوا من هالاطفال الشهدا عالقليلة ،كيف الكن قلب؟ ".

وتالياً أبرز ما جاء من منشورات على منصة "إكس" تنتقد ما فعلته الإعلامية.



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