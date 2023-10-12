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لمصابي السكري.. 8 عناصر من مطبخكم تضبط مستواه بالدم

10/12/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إن الهدف الأساسي الذي يجب أن يسعى كل شخص حثيثاً إلى تحقيقه، سواء كان مصاباً بداء السكري من النوع 2 أو سليماً معافى، هو الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة. وهناك العديد من عادات نمط الحياة والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد على الحفاظ على توازن السكر في الدم.
ويهتم الكثيرون بالبحث عن الأطعمة المناسبة للحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق الصحيح.
ويستعرض التقرير الآتي قائمة لأطعمة لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وكيفية دمجها في النظام الغذائي.
الخضراوات والورقيات داكنة اللون: غنية بفيتامينات A وC وK وكذلك المعادن مثل الحديد والكالسيوم. كما أنها منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف، ما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم. يمكن خلط الكرنب في سلطة الفاصولياء والخضراوات الكاملة أو في الحساء. يمكن أن يضيف السبانخ أو الجرجير نكهة طازجة إلى السندويشات اللذيذة.
البهارات: تساعد بعض أنواع التوابل على خفض نسبة السكر في الدم. وبالتالي فإن إضافة بعضها إلى الأطعمة قد يساعد على السيطرة على نسبة السكر في الدم في أوقات الوجبات. تشمل بعض التوابل الخافضة لسكر الدم القرفة والكركم والزنجبيل. يمكن إضافة القرفة إلى دقيق الشوفان مع الفاكهة والمكسرات أو يمكن ببساطة تناول شاي الزنجبيل أو شاي الكركم.
الخضراوات غير النشوية: الخضراوات غير النشوية غنية بالألياف ومنخفضة الكربوهيدرات وصديقة للسكر في الدم، لأنها ليست نشوية وتحتوي على الكثير من الألياف، فإنها لن تسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم. ومن بعض الأمثلة على الخضراوات غير النشوية البصل والفطر والكوسا والقرنبيط والكرفس. يمكن خلط بعض الخضراوات المقلية مثل البصل والثوم والقرنبيط في طبق المعكرونة.
الفواكه قليلة السكر: إن الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم تتميز بمذاق حلو دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم. تحتوي معظم الفواكه بشكل طبيعي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بسبب احتوائها على الفركتوز والألياف. ومن الأمثلة على ذلك التفاح والكمثرى والبرتقال والتوت والغريب فروت.
الحبوب الكاملة: من المعروف أن الحبوب الكاملة منخفضة المؤشر الجلايسيمي. على عكس الحبوب المعالجة والمكررة مثل الدقيق الأبيض، فإن الحبوب الكاملة غير مكررة، وبالتالي تحتوي على جزء من جنين الحبوب ونخالتها. توفر هذه الأجزاء الألياف، مما يساعد على إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم.
الدهون الصحية: تساعد الدهون على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم. إن إضافة الدهون الصحية إلى الوجبات يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم. تشتمل بعض الأمثلة على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو وبذور الشيا والكتان ودوار الشمس واليقطين.
مصادر البروتين: يساعد البروتين، مثل الدهون، على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم. ولأن البروتين يستغرق وقتا أطول ليتحلل، فإنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. تضم قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين؛ الكينوا والفول والأرز ومنتجات الصويا والبيض والألبان.
نصائح مهمة: يقدم خبراء الصحة بعض النصائح، التي يمكن استخدامها لإضافة المزيد من الألياف إلى الوجبات والوجبات الخفيفة، كما يلي:
- استبدال الحبوب المكررة والمعالجة بدرجة عالية بنظائرها من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والحنطة السوداء والكينوا والأرز البني.
- تناول وجبة خفيفة من المكسرات والبذور، مثل اللوز والفستق والفول السوداني وبذور اليقطين وبذور الشيا والكتان.
- تناول الفواكه والخضراوات دون التخلص من القشرة، إذ تحمل القشرة أكثر من 30 % من الألياف الموجودة في الفواكه والخضراوات.
- تضمين الفاصولياء والحمص والبقوليات في النظام الغذائي، لأنها مليئة بالألياف والبروتين.-(العربية نت)

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