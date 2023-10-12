Thursday, 12 October 2023 10:44 GMT

تقرير: التغير المناخي عواقبه طويلة الأمد على صحة الشباب العقلية

10/12/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد تقرير جديد صادر عن الجمعية الأميركية للطب النفسي، بأن التغير المناخي قد يلعب دورا رئيسيا في التأثير على صحة الشباب العقلية، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
كتب التقرير بالتعاون مع منظمة "ecoAmerica" للدفاع عن المناخ، وهو يوثق كيف يمكن للأحداث البيئية المرتبطة بتغير المناخ، ضمنا كوارث الطقس، والحرارة الشديدة، وسوء نوعية الهواء، أن تؤدي لإثارة أو تفاقم مشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال والمراهقين.
وأفاد التقرير بأن الكوارث الطبيعية قد تتسبب باضطراب ما بعد الصدمة بين هذه المجموعات، فيما قد تزيد المشاكل طويلة المدى، مثل الحرارة، والجفاف، وسوء نوعية الهواء، من مخاطر القلق، والاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب، والسلوك العدائي، والضعف الإدراكي، وغيرها من الحالات.
والتقرير الصادر أول من أمس، يعد بمثابة تكملة لدراسة وضعت العام 2021، أجرتها الجمعية الأميركية للطب النفسي و"ecoAmerica". وهي الأحدث ضمن سلسلة من الدراسات التي أجرتها المنظمتان، منذ العام 2014.
ولا تتضمن الدراسات تجارب جديدة، بل هي تلخص الأبحاث الحالية حول تغير المناخ، والصحة العقلية، وتنمية الشباب.
تبدأ المشاكل قبل الولادة
وبحسب الدكتورة سو كلايتون، أستاذة علم النفس في جامعة "ووستر"، والمؤلفة الرئيسية للتقرير، تجعل الأحداث المناخية المرتبطة بتغير المناخ الأطفال أكثر عرضة لعواقب الصحة العقلية، لأنهم لا يمتلكون استراتيجيات التكيف التي يمتلكها الكبار.
وإذا تعرض أحد الوالدين للتوتر بسبب التحديات المرتبطة بحدث بيئي، مثل الحرارة الشديدة، أو حرائق الغابات، قد يؤثر ذلك على الصحة العقلية لأطفالهما أيضا.
وذكر التقرير أن عواقب الصحة العقلية تبدأ حتى قبل ولادة الطفل. ويمكن التعرض لكوارث الطقس، ودرجات الحرارة المرتفعة، وتلوث الهواء، وقلق الأم قبل الولادة أن يزيد من خطر إصابة الطفل بمجموعة متنوعة من المشاكل السلوكية، والتنموية، بما في ذلك القلق، والاكتئاب، واضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه، وتأخر النمو، ومستوى منخفض من ضبط النفس، والاضطرابات النفسية. وأشارت كلايتون إلى أن العواقب قد تؤثر على تطور الجهاز العصبي، وغالبا ما تكون غير قابلة للعلاج.
"كيف تخطط للمستقبل؟"
وأوضح التقرير أن المراهقين والشباب يشعرون بالقلق، خصوصا بشأن تغير المناخ.
والشباب أكثر عرضة للقلق بشأن فشل الحكومات الملحوظ، أو أصحاب السلطة، في التصرف بشأن تغير المناخ مقارنة بنظرائهم الأكبر سنا.
ووفقا للتقرير، ترتبط الأحداث المتصلة بتغير المناخ، والضيق الذي يشعر به الأفراد بشأن هذه القضية بمخاطر القلق، والاكتئاب، والعلاقات الاجتماعية المتوترة، والانتحار.
وقالت كلايتون: "إنهم قلقون بشأن ذلك لأنهم يعلمون أنه سيؤثر على مستقبلهم"، ومن ثم أضافت: "كيف تخطط للمستقبل عندما لا تعلم كيف سيكون عليه؟".
وأشار الباحثون إلى عدم معاناة جميع الشباب من آثار تغير المناخ على الصحة العقلية بالطريقة عينها. والأشخاص من خلفيات مهمشة أو منخفضة الدخل، ضمنا؛ مجتمعات السكان الأصليين، والمجتمعات الملونة، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، هم أكثر عرضة للطقس المتطرف.
وبالمقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر ثراء، قد يتمتع الأشخاص من خلفيات مهمشة أو منخفضة الدخل بوسائل أقل للتعامل مع الطقس القاسي.
على سبيل المثال، أوضحت كلايتون، أن المجتمعات ذات الدخل المرتفع تميل إلى التمتع بالمزيد من الغطاء الشجري للحماية من الحرارة.
ومع ذلك، أكد التقرير أيضا سبل الحد من تأثير تغير المناخ على الصحة العقلية للشباب. وشملت توصياته لعب الأنظمة المدرسية دورا أكبر في أمور، مثل تصميم المزيد من مرافق الحماية، والمناهج الدراسية حول تغير المناخ.
ويمكن لمتخصصي الرعاية الصحية أيضا، إجراء فحوص مبكرة ومنتظمة بحثا عن الاضطرابات المرتبطة بالمناخ بين الشباب.

MENAFN12102023000072011014ID1107233437

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث