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بين صفحات خمسون عاما وراء الميكروفون سيرة ذاتية للإعلامي سالم العبادي

10/12/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "خمسون عاماً وراء الميكروفون"، للزميل الإعلامي سالم العبادي، ويتضمن سيرة ذاتية للمؤلف.
الكتاب جاء في سبعة فصول؛ الأول يشتمل على كلمة وزير الإعلام الأسبق نصوح سالم المجالي، وكلمة وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، كلمة الأستاذ مصطفى أنور، نائب رئيس القسم العربي في بي بي سي، فيما حمل الفصل الثاني عنوان "المذيع سالم العبادي يتذكر"، حيث يقدم "نبذة عن حياته- وخاطرة الرجل الفقير الثري، أول ظهور للراديو في قريتي، كلية الشهيد فيصل الثاني، أنا ورئيس الوزراء أحمد اللوزي، قبولي في الإذاعة الأردنية".
فيما جاء الفصل الثالث بعنوان "هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي"، حيث يستعرض تجربته في العمل بهذه الإذاعة ومواقف لا تنسى، ولقاءه مع الملك عبد الله الثاني في لندن، وغيرها من المواضيع، فيما جاء الفصل الرابع بعنوان "من ذاكرة الإذاعات"، وفيه يتحدث عن "رمضان في الإذاعة الأردنية، البرنامج على الطائرة، برنامج الشرطة في خدمة الشعب".
وفي الفصل الخامس وهو بعنوان "من مخاطر المهنة"، يتحدث عن لقاء مع وزير الخارجية الجزائري عبدالعزيز بالحاج، وبرنامج الشرطة في خدمة الشعب، وانتخابات كردستان العراق، وخطأ الطيار، وخطأ الصحفي، فيما جاء الفصل السادس بعنوان "رحلات في الذاكرة" يتحدث فيه عن رحلاته حول العالم وذكرياته عن الثورة المصرية 2011، أما الفصل السابع فهو عبارة عن "خواطر إذاعية".
كتب تقديما للكتاب المؤرخ والإعلامي الدكتور محمد المناصير؛ حيث يقول فيه "جميل أن يقوم مشاهير الإعلاميين بكتابة مذكراتهم، فالمذكرات بوابة إبداعية، لا يتقنها إلا المبدعون، ففيها تكون في حوار مع ذاتك، وتصبح محللا لحياتك، ستتفاجأ من إبداعك الشخصي في التعبير عن نفسك، وهو ما حصل أصلا مع أهم الكتاب والشعراء والسياسيين في العالم".
الإعلامي والمذيع المخضرم سالم العبادي اسم لامع عابر للقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ترك بصمته في محطات كثيرة، لا ينكره مستمع عربي في أنحاء الوطن العربي، وأينما انتشر العرب في أرجاء المعمورة، بصوته المميز وأسلوبه الفريد، فقد صنع تجربة فريدة وضعته في سدة الخبراء، وهو إنسان بمعنى الكلمة، تلقاه فتشعر أنه صديقك الحميم، وحين يزل لسانك أو يتعكر صفو تفكيرك أو تحليلك يردعك بلطف الفاهم المتبصر، لا يجامل ولا يحابي ولا يداهن.
ويضيف المناصير، أنه تعرف على العبادي منذ أن دخل الإذاعة الأردنية في العام 1977، وحين التقيته بعد عودته من لندن زائرا للوطن، شعرت أن الزمن يعود ثلاثين عاما حين التقينا آخر مرة قبل سفره إلى خارج البلاد، كما عرفته أستاذا في الإعلام عركته التجارب واختبرته الأيام، فكان صلب العود، يعرف كيف يستثمر الوقت لآخر ثانية؛ وللحقيقة كان إعلاميا ومذيعا متميزا في الإذاعة الأردنية، طاف أنحاء الوطن طولا وعرضا في برامجه الميدانية.
وتابع المناصير، انتقل العبادي معارا إلى الإذاعة العالمية بي بي سي، التي كانت إضافة نوعية لمذيعيها، ثم انتقل إلى MBC ليعطي خبراته وأداءه المميز، ثم عاد مرة ثانية إلى بي بي سي، الإذاعة الأم التي كانت والعبادي صديقين، لا نذكر "بي بي سي"، إلا ونذكر العبادي والعكس صحيح، وقد صنع العبادي نموذجا للإعلامي الجاد الذي حمل رسالة الإعلام؛ ليصل بها إلى العالمية، وقد مارس عمله بجد واجتهاد وقوة في الأداء، وبأسلوب تقديم مميز، جعل من أسلوبه مدرسة في صناعة الإعلام، وأصبح عميد الإعلاميين الأردنيين والعرب بلا منازع.
فيما كلمة للمؤلف يقول فيها إنه أراد أن يتحدث للقارئ بلغة "المذيع"، المجتهد الذي يحاول جاهدا كسب رضا المستمعين، بأسلوب يفهمه العالم والرجل العادي، أحببت أن أنقل لكم تجربتي في هذا الحياة، من شخص فقير، كيف حقق أمنية أعلن عنها وهو طفل، بأن يكون مذيعا في "هنا لندن".
ويضيف "أؤكد لكم أنني حرصت على أن أكون دقيقا فيما أنقله لكم، دون زيادة أو نقصان، فأنا بعد هذه الخدمة الطويلة في ثلاث محطات إذاعية، وخبرة فاضت على خمسين عاما، لا يمكن إلا أن أكون حريصا على مخاطبة الناس بكل أمانة وصراحة، كما أردت في هذا الكتاب أن أتحدث عن خبراتي، وما شهدته من تجارب طريفة خلال عملي في الإذاعات الثلاث، التي سعدت بالعمل فيها وهي "الإذاعية الأردنية، إذاعة MBC، العربية، وهيئة الإذاعة البريطانية في لندن"، ولم أشأ أن أتناول رأيي في الإعلام وإعطاء دروس حوله؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى كتاب منفرد، لكني أوردت، بعض الخواطر التي لابد من تناولها كوني مذيعا".
ويقول، إن الهدف من هذا الكتاب هو تعريف المستمعين في الأردن والدول العربية، وكل من يتنطق باللسان العربي في دول كثيرة، بشخصي وخبراتي وتجاربي، التي لا يخلو بعضها من الطرافة، والمفاجآت.

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