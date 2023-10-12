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ريشة العزام تنسج تفاصيل المدن العريقة وتحاكي قداسة الأقصى

10/12/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






اختزنت الفنانة التشكيلية نور العزام، في معرضها الفني "مدن وزوايا"، الذي افتتحه أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، مساء أول من أمس في قاعة المركز الثقافي الملكي، تاريخ وعراقة وجماليات الأمكنة في العديد من المدن عبر 40 لوحة فنية رسمتها بألوان الاكريليك.
وتزين المعرض بلوحة المسجد الأقصى، وهو حالة ثقافية لإعادة ترميم العلاقة مع الأماكن التاريخية الخفية، وبه مشهد يدلل على تناغم الحركة الفنية التي استطاعت التشكيلية العزام من خلاله تحريك وجدان وأذهان الحضور الذي ملأ أروقة قاعة العرض، بما تحتويه اللوحات من القيمة العمرانية التاريخية والحضارية لهذه المدن، مترسمة مبانيها القديمة التي تخبئ أسرار الحياة الاجتماعية في حقب زمنية، ومناظرها العامة التي تشكل إبهاراً بصرياً بلغة بصرية.
وفي حديث التشكيلية العزام لـ"الغد"، قالت "إن الفضاء التشكيلي أسعفها على تحقيق المعادلة المأمولة بين الفضاء الذهني والمكان التاريخي في المشهد السردي البصري، على وجه الخصوص، من خلال مقاومتها لنزع اللغة التشكيلية بعبقرية الفضاء للمكان وسحر الأمكنة بين ربوع المدينة"، مضيفة أنها قامت بزيارة المواقع كافة ورصدت الأماكن المخفية والفارغة التي تشكل حالة اجتماعية وثقافية بهدف استرجاع هوية الذاكرة للناس.
وأوضحت، وهي تلتفت إلى الحضور وهم يطالعون رسوماتها "أنا كفنانة بصرية أرى المدن بشكل مختلف عن الناظر لها؛ حيث أرسم تفاصيلها الخفية، وأوجد الفروقات بين المشاهد البصرية بين كل مدينة وأخرى من حيث التكوين والبيئة، كما أستخدم الفراغ في رسوماتي بشكل كبير للتعبير عن الفجوة التي أشعر بها عند انعزال المدينة عن محيطها، وعن علاقة السماء بالمدينة، والتدخلات التي تطال المدينة من خارجها".
وأكدت العزام، أنها أرادت أن تنقل للناس لوحات من واقع يسرق لحظات السعادة الدفينة داخل المتلقي وتجسيدها في لوحات تحاكي الفترة الزمنية شيدت فيها هذه المباني واستمرت لوقتنا الحالي رغم متغيرات الزمن، ونقلها لعشاق الفن، من خلال الهروب إلى الأجمل، موضحة بذلك أن هذا المعرض يلقي الضوء على المواقع التاريخية والتراثية المهمة في معظم المدن الأردنية، التي تشكل حجراً أساسياً في التحولات الاجتماعية والسكانية وحتى النفسية التي يمر بها أهلها.
وتشير إلى أن إقامة هذا المعرض في قاعة المركز الثقافي الملكي الذي يعد أحد المواقع الثقافية البارزة في عمان، تعطي إضافة نوعية لمعرضها الشخصي الثالث.
وتضيف "يوجد ارتهان يقع في الفضاء يهيمن عليه نموذج الذوق في اللوحات الفنية، يهدف إلى استحضار الذاكرة البصرية التي يستشعرها الحضور، والمتمثلة في عبق الأمكنة والتلهف إلى الغوص في أعماق الزمان والمكان للتعرف على المزيد من القيمة الوجدانية والحضارية لهذه الأمكنة وفضائها الهندسي، لتعطي بذلك في الفن مدركاً مادياً من طبيعة إنشائية وصبغة تعبيرية التي يصطبغ بها المكان في اللوحة الفنية ناتجة عن العلاقة بالفضاء الذي يرتج وينبض ويستأنس داخل اللوحة".
وتتطلع العزام، وفق رؤيتها، إلى تشكيل هوية فنية خاصة بها في عالم الفن التشكيلي من خلال تميز أعمالها باستخدامها كل ما هو متاح في عالم الفن، هذا العالم الذي وصفته بـ"الجميل"، مشيرة إلى أن الألوان المستخدمة في أعمالها دقيقة جداً، ولها مغزى وتوظف بطريقة تتلاءم مع الفكرة.
وفي أروقة المعرض، مضى الحضور وقتاً ليس بقصير، وهم يتأملون ما أنتجته أنامل التشكيلية نور العزام؛ ليكتشفوا منها تفاصيل مهمة انهمرت على شكل راق من حيث الأسلوب والمستوى والرؤى تعطي انطباعاً عن طبيعة الحراك التشكيلي الأردني بكل حقوله الفنية.
يذكر أن الفنانة العزام حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة اليرموك، ودبلوم نظم معلومات إدارية من جامعة ديماك في أميركا، ودورات في الفن التشكيلي من معاهد وأكاديميات في الأردن.

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