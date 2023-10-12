Thursday, 12 October 2023 10:43 GMT

مع اقتراب الشتاء.. شاي الأعشاب حاضر في البيوت للوقاية من أمراض الإنفلونزا

10/12/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور







بالتزامن مع بدء فصل الخريف وتقلبات الطقس بين حار وبارد، تخشى العديد من الأسر الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، ولا سيما في ظل استمرار الإصابات بفيروس "كورونا"، وانتشار أمراض الإنفلونزا والروتا الذي يقلق الأهالي طوال فترة الشتاء.
الحذر من التناول العشوائي للمضادات الحيوية والأدوية المسكنة والخافضة للحرارة، هو ما يدفع الكثير من الآباء للبحث عن وسائل لحماية أبنائهم من خلال المواظبة على تناول شاي الأعشاب الساخن بأنواعه واستطباباته المختلفة؛ لمواجهة برد الشتاء وفيروساته.
شاي البابنوج، الزنجبيل والزعتر البري واليانسون وغيرها من الاعشاب الطبيعية، التي تحرص أم علاء على تجهيزها بداية الشتاء، وإعدادها في الصباح الباكر لأفراد عائلتها لحمايتهم من الإنفلونزا ورفع مناعة أجسادهم.
وجدت أم علاء، من شاي الأعشاب الساخن حلا طبيعيا لرفع مناعة الجسم والتصدي لفيروسات الشتاء التي لا تنتهي، ولا سيما مع عودة الطلبة إلى مدارسهم واستمرار فيروس "كورونا" في الأفق.
معاناة عدد من أفراد عائلة أم علاء من الحساسية والربو، يجعلهم أكثر تأثرا وحساسية اتجاه مرض نزلات البرد المتكررة، الأمر الذي يدفعها لبذل قصارى جهدها لحمايتهم ورفع مناعتهم حتى لا يبقى شتاؤهم صعبا في كل عام.
تعتبر الأعشاب الطبيعية بحسب موقع timepoint الطبي، واحدة من أهم المصادر التي تعزز صحة الجسم والجهاز المناعي وتساهم في الوقاية من الأمراض، وينصح بتناولها في فصل الشتاء بشكل مستمر ما لم تتسبب بأمراض أو حساسيات معينة للأشخاص الذين يحرصون على تناولها.
ومن أهم الأعشاب الطبيعية التي أشار إليها الموقع الطبي: الزنجبيل، الذي يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات والعدوى، كما ينصح بإضافة الليمون مع الزنجبيل لتعزيز المناعة وطرد الفيروسات والجراثيم من الجسم.
كما يساعد الزنجبيل بحسب الدراسات التي نشرها الموقع الطبي في الشعور بالدفء، كما أنه يخفف التهاب الحلق ويساعد في تخليص الجسم من نزلات البرد والسعال المتكرر، وكذلك يدعم الدورة الدموية.
وينصح خبراء في الطب البديل باستخدام الزنجبيل الطازج وغليه مع الماء وشربه خلال فصل الشتاء، ويمكن إضافة الليمون له مما يعزز المناعة.
كما يعتبر اليانسون من أفضل الأعشاب الطبيعية التى تعمل على تهدئة الجهاز التنفسي وتنقيته من الفيروسات، ويساعد على تهدئة السعال والحفاظ على صحة المناعة، وتؤكد على ذلك اختصاصية التغذية ربى العباسي التي تنصح بتناول شاي الأعشاب الدافئ كمهدئ ومضاد للفيروسات، فضلا عن دوره في رفع مناعة الجسم.
وتكمن أهمية اليانسون كعلاج لإلتهاب الحلق واللوزتين، حيث يهدئ من هذه الالتهابات ويخلص الجهاز التنفسي من الفيروسات ويطرد البلغم وينصح بشرب اليانسون أكثر من مرة في اليوم، بعد إضافة العسل الأبيض إليه.
إضافة إلى اليانسون والزنجبيل تشير العباسي، إلى أن شاي النعناع يعتبر من الأعشاب الطبيعية التي يستخدمها الكثيرون لمحاربة الفيروسات والأمراض في الجسم، وله دور كبير فى علاج الرشح ونزلات البرد، كما أنه يعتبر من الأعشاب الصحية المناسبة لتعزيز صحة الجهاز العصبي وتهدئة الأعصاب.
ومن الأعشاب التى تحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة، وتحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا تستخدم القرفة في علاج كثير من أمراض الشتاء، مثل: السعال، وأمراض الصدر المختلفة، كما أنها تحتوي على مواد طاردة للبلغم.
حال أم علاء، حال عشرات الأسر التي ترتاد محلات الأعشاب الطبيعية والعطارة بكثرة في بداية الخريف والشتاء، لحرصهم على الحصول على أعشاب طازجة، وكذلك جافة يمكن غليها وشربها طوال فصل الشتاء.
وفي هذا الصدد، يشير العرابي صاحب أحد محلات العطارة إلى الإقبال الكبير على شراء اليانسون والبابونج في فصل الشتاء، إضافة إلى حبة البركة والروزماري التي ترفع من مناعة الجسم خلال فصل الشتاء.
ولعل أكثر الأعشاب التي يتم الإقبال عليها من قبل الناس وفق العرابي، القرفة والميرمية والزعتر البري وورق الجوافة المضاد للسعال، والذي يعمل على تنقية القصبات الهوائية من الشوائب العالقة بسبب نزلات البرد.
يساعد ورق الجوافة في القضاء على السعال المتكرر والشديد، وهو من المشكلات الصحية المنتشرة في موسم الشتاء، كما يساعد في توسيع الشعاب الهوائية وهو عبارة عن أوراق أشجار يتم غليها مع الماء، وتغطيتها لبضع دقائق ثم شربه دافئًا.
كما تعتبر القرفة، من المشروبات الساخنة التي يكثر الإقبال عليها في فصل الشتاء، حيث تساعد على الشعور بالدفء ورفع الحالة المعنوية خلال موسم الشتاء الذي يصيب كثير من الأشخاص بتقلبات مزاجية وهو ما أكدته الاختصاصية العباسي.
ولا يشترط استخدام القرفة كأعواد مغلية فقط بحسب العباسي، وإنما يمكن استخدام بودرة القرفة مع الحليب الساخن، وكذلك إضافتها إلى بعض أنواع الحلوى والأكل.
وتعد الميرمية مضادا حيويا طبيعيا للجسم، فتقضي على الفيروسات والبكتيريا، وتفيد الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي أيضًا، حيث تعالج العديد من أمراض المعدة، وتساهم الميرمية في تخفيف الزكام والتهابات الحلق وتطهير الفم، ويتم غلي عشبة الميرمية مع الماء وشربها مرة يوميًا.
كما يساعد البابونج، في تهدئة آلام المعدة والمغص ويحول دون الإصابة بنزلات البرد، حيث يوفر حماية طبيعية من العدوى والبكتيريا ويتم غلي البابونج وتركه مغطى لمدة 5 دقائق ثم شربه دافئًا.
من جهة أخرى، يعد مسحوق الكركم من أهم محصنات الجسم ضد أمراض الشتاء المختلفة، وفق العباسي، فهو مثالي لمحاربة البرد والسعال وتحسين عمل الجهاز المناعي بالجسم، ويمكن شرب كوبين من مغلي مسحوق الكركم مرتين يوميًا .
ويعتبر العرقسوس، من أكثر النباتات التي تقي من أمراض الشتاء، وفق العرابي وهو ما يجهله الكثير من الناس، حيث يعمل على تحسين وظائف الجهاز المناعي في الجسم، ويحميه من مختلف أمراض الصدر والرئتين، كما أنه طارد للبلغم.
ويمكن تناول العرقسوس بعد غليه مع الماء، وتركه حتى يصبح دافئًا ثم تحليته بالعسل الأبيض، في حين يعمل الزعتر كمطهر فعال للجهاز التنفسي ويساعد في تنقيته، والقضاء على السعال الشديد.

MENAFN12102023000072011014ID1107233434

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث